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高端8天連闖2關 食藥署疑EUA前早知疫苗品質不穩

台灣新聞組╱台北26日電
高端疫苗量產品質爆發爭議，食藥署疑早就知情，仍通過緊急使用授權。圖為民眾觀看高端疫苗相關網站。(本報資料照片)
高端疫苗量產品質爆發爭議，食藥署疑早就知情，仍通過緊急使用授權。圖為民眾觀看高端疫苗相關網站。(本報資料照片)

高端公司新冠疫苗八天內連闖EUA、ACIP兩關，但一張疑由衛福部食藥署流出的圖表顯示，食藥署早在6月16日前就知道高端疫苗將量產規模從2公升提高到50公升時，出現品質不穩情況，也可能影響供貨時程。衛福部食藥署長吳秀梅表示，唯有品質合格的疫苗才會進入封緘檢驗，會嚴格把關；高端則無回應。

衛福部食藥署專家委員會7月18日通過高端疫苗緊急使用授權EUA，25日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP專家決議將其納入公費疫苗施打計畫，高端疫苗八天之內連過兩關。

最近在生技圈流傳一張標題為「國內疫苗製程開發困境與建議」圖表，該圖標示為衛福部食藥署製作，更新時間是今年6月16日；高端提出緊急授權日期是6月15日。圖表說明，高端以2公升、50公升和200公升不同製程所生產的抗原執行性比較性試驗，其中Sialylated Glycan（唾液酸醣）值不同。

一名生技業者解釋，唾液酸醣值高低代表穩定度問題，也就是說不同批次產品無法維持穩定品質。為何200升製程反而呈現較穩定狀態？合理判斷200升產品出自經驗較豐富、生產線較完整的台康代工，非高端生產。要解決目前困境，最有效率的做法是去找代工，放棄自行生產原液，但如此勢必增加生產成本，代工廠是否有餘裕臨時救急也有疑義。

有業者表示，緊急授權和申請正式藥證不同，通常所有產製、檢驗程序都完備才會核發藥證，但緊急授權就跳過很多程序；如果能在正式生產前將各程序調整完畢再好不過，但也很多是邊做邊調整，但緊急授權審查內容不夠公開透明，若允許廠商邊做邊調整也應說明清楚。另外，疫苗不應有良率問題，疫苗是不容許有絲毫不良率產生的。

指揮中心指揮官陳時中表示，高端疫苗有條件通過EUA審查，食藥署必須持續監管；對於製程穩定度不佳，恐影響疫苗產量與交貨時程，記者多次透過電話、簡訊與通訊軟體向高端發言人求證，但高端無回應。

高端疫苗 EUA 陳時中

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