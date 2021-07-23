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打疫苗免掛號費基層診所炸鍋 指揮中心急轉彎增補助

台灣新聞組／台北23日電
「張博揚小兒科診所」在網路發文，抨擊免收掛號費做法是中央為了與政治對手抗衡的作為。該診所貼出公告，休診四天。（記者林澔一／攝影）
「張博揚小兒科診所」在網路發文，抨擊免收掛號費做法是中央為了與政治對手抗衡的作為。該診所貼出公告，休診四天。（記者林澔一／攝影）

中央要求基層診所替民眾施打疫苗不得收掛號費，讓「零收入」的基層醫師大反彈，痛批政府搶劫、國家行政暴力。中央流行疫情指揮中心前天還稱診所可申請每人次處置費100元（台幣，下同，約3.6美元）、行政費40元，但因反彈聲浪大，昨天將行政費調高到每人次100元，還有獎勵金。

開第一槍帶頭「逆時中」的是新北市板橋區張博揚小兒科診所，質疑免收掛號費是中央為了與政治對手抗衡的作為，「今日政府可以隨口說說就讓人收入歸零，增加的成本卻要同島一命、共體時艱。明天會降臨到誰身上，真的讓人不寒而慄。」還說「我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府埋單。」

張博揚前天在臉書粉專發文指出，依據合約，替民眾施打疫苗每針補助100元再收掛號費，但台北市長柯文哲喊出市民免付掛號費後，蔡英文總統及指揮中心6月7日宣布全台免掛號費；疾管署哪有那麼多預算補助掛號費？結果就是「陳時中打算賴帳」。

他說，不收掛號費代表現金收入「零」，但新冠肺炎疫苗要一支一支抽，針頭抽藥後鈍化，要換新針頭才能施打，暴增的醫療廢棄物要加錢清運，緊急授權的新疫苗接種前要填一堆資料，還要逐筆核對上傳，增加的人力加班費、電話費更甚以往，一針100元接種費據說三個月後或明年才結算，提高的成本卻每天燒，「這不是佛心，是深淵。」

中華民國基層醫療協會發文行政院，痛批合約院所虧本替國家執行政策等同「政府請客，院所埋單」，完全是慷合約診所之慨。

面對基層醫師哀鴻遍野，陳時中21日回應，純粹打疫苗可申請處置費100元和行政費40元，但基層醫療協會理事長林應然不埋單，指若以掛號費150元計算，表面看似總數只少10元，但施打疫苗本就有處置費100元，診所收入從由150元降為40元，等於變相調降費用。

由於基層反彈強烈，昨天政策突然轉彎，陳時中表示「現行獎勵辦法確實不合理」，宣布將行政費用補助從40元調升至100元，疫苗處置費仍維持100元。另外，接種人數逾500人給予1萬5000元獎勵，逾千人獎勵3萬元、滿1600人獎勵金6萬元。

據了解，新北市衛生局與中央研討後，原本21日起暫停提供疫苗給張博揚診所，但後來雙方溝通，診所同意「順時中」不收掛號費，因此下周仍會照常供應疫苗替民眾施打。

對於政策轉彎，許多基層診所醫師都肯定有幫助，但也質疑並未說清楚補助何時會下來。

新北市醫師公會理事長周慶明表示，診所營運處處都要用錢，包含房租、水電費、結果中央給了不明確的答案，才導致大家炸鍋，希望考慮到基層難處，補助愈快下來愈好。

台中市診所醫師施勝恒認為，行政費補助增加到100元，雖對基層診所有幫助，但他認為還是要回歸打疫苗收掛號費的機制，使用者付費，行之多年，民眾也能接受。

「先前承諾的事不能隨便跳票，這是一個基本的誠信原則。」高市診所協會理事長楊宜璋說，現在補助金額提高是好事，不過新的獎勵措施未說明多久計算一次，含糊籠統讓人不清楚內涵，仍讓大家覺得政府為德不卒。

疫苗 陳時中 疫情

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