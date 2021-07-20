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台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

經濟日報民調 台灣中小企八成營收衰退 七成不滿蔡防疫

台灣新聞組／台北20日電
台灣原本是防疫模範生，後來卻因疫情蔓延引發民怨，不滿意蔡政府防疫政策的中小企業高達七成。（中央社）
台灣原本是防疫模範生，後來卻因疫情蔓延引發民怨，不滿意蔡政府防疫政策的中小企業高達七成。（中央社）

新冠肺炎疫情肆虐，中小企業首當其衝，尤其5月19日全國進入三級警戒以來，更讓許多中小企業陷入生存困境。經濟日報最新民調顯示，有高達八成的中小企業因疫情造成營收減少，針對政府紓困政策，近九成業者認為沒有幫助或幫助有限，原因以「門檻太高，不符合條件」最多。此外，不滿意蔡政府防疫政策的中小企業高達七成，其中「非常不滿意」達48.5%。政府如何亡羊補牢、迅速讓台灣恢復原來的經濟活力，外界深切期待。

中小企業是台灣經濟的基石，然而，相較大型企業擁有資金、技術、人力上的優勢，中小企業在先天條件上，因應疫情衝擊能力原本就較弱，尤其不少大型企業以出口、或B to B為主，即使台灣疫情蔓延，生意幾乎不受影響；但中小企業多數以內需為主，國內疫情爆發後，營運備受打擊。

有鑑於此，經濟日報特別製作《新冠疫情對中小企業影響調查問卷》，分別就營運衝擊、三級警戒期一再延長、疫苗政策等三面向，來瞭解中小企業在疫情下的現況。

在營運衝擊部分，有高達80.7%的中小企業因疫情造成「營收減少」，62.7％表示「訂單減少」，顯示多數企業營運受到明顯的衝擊；有44%員工工時減少、有13.7%開始實施無薪假，反映疫情也影響就業安定。

值得關注的是，有10.1%的受訪者表示「已有產線停工」，4.7%的中小企業回答「已經歇業」，在疫情籠罩下，企業不得不停工或歇業，一旦疫情繼續蔓延，下一步恐就是倒閉潮。

為了幫助企業度過難關，行政院祭出紓困4.0政策，依據調查，有47.6%的中小企業認為「完全沒有助益」、41.8%的受訪者表示「有幫助，但有限」，只有7%表示「及時雨，大有幫助」。政府的紓困政策，如何能對症下藥，恐需要再檢討。

近九成的受訪者表示紓困政策沒有助益或幫助有限，原因以32.2%表示「門檻太高，不符合條件」最多，其餘原因還包括「被遺漏的紓困孤兒」（25%）、「僧多粥少，搶不到」（11.9%）等。

除了紓困，有69.4%的受訪者希望政府能「減免營業稅」，59.3%期待「員工薪資補貼再增加」，57.5%盼能「優先施打疫苗」。顯示稅費減免、薪資補貼仍是中小企業殷切期待的，而施打疫苗才能穩住疫情，有序恢復正常生活。

《新冠疫情對中小企業影響調查問卷》，主要透過公協會發送給其會員公司進行網路民調，調查對象為資本額在1億元以下的企業，調查期間從7月1日至7月12日，成功回收445份有效問卷，填達者所在地以雙北（49％）最多，行業別以製造業（30.6％）最多、批發及零售業（15.3％）居次；公司經營年數有74.2％超過十年；擔任負責人或副總級以上高階主管填答比重達94.2％。

疫情 紓困 台灣

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