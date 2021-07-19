男國內外混打3劑疫苗 陳時中：不是打愈多愈好

一名男性在國內外混打3劑新冠疫苗，指揮官陳時中說疫苗不是打愈多愈好，「別拿自己的身體開玩笑」。（記者楊雅棠／攝影）

北部一名男性今年4月、6月、7月依序在台灣 自費接種AZ疫苗 、國外接種BNT疫苗、回台又公費接種莫德納疫苗，極可能創下台灣首例混打三劑不同廠牌疫苗紀錄。指揮中心指揮官陳時中 說，出國打了疫苗，回台還要占用國人資源，這損人不利己，疫苗不是打愈多愈好，「拿自己的身體開玩笑，這不對嘛！」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，許多民眾認為出國施打疫苗，可搶先獲保護力，但仍須注意個人防護，以免染疫，得不償失。

羅一鈞說，日前Delta病毒定序報告顯示，上周自英國返台的案15155曾接種過一劑莫德納疫苗，但仍確診感染Delta病毒株；另一例自美返台的案15283，甚至接種兩劑莫德納疫苗，在第二劑注射當日回國，入境時也被驗出Delta病毒株。

至於昨天新增的境外移入案例（案15512）分別在6月中旬、7月中旬於美國打了兩劑BNT疫苗，但搭機返台入境時，檢疫結果仍確診染疫。

陳時中表示，藥物和疫苗在適應症、劑量上都需臨床試驗和科學證據，不能過量，不可貿然東打西打，「不然他也可去關島打、到香港打，打得全身都是，真的對身體好嗎？」這個案鑽漏洞，打了很多，這對身體絕非好事。政府將更落實檢查流程，透過連線健保卡，確認正確性，避免這類事情再度發生。

至於打了三劑疫苗，身體會有何種反應？台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，可預期的是這三劑都會有其免疫效果，免疫系統被多刺激一次，抗體、T細胞等反應會更強一些，抗體濃度很可能會比兩劑高。

「打過兩劑後兩周會有完整保護力，但不代表就不會染疫。」指揮官陳時中說，相關疫苗研究報告顯示，施打兩劑14天後，保護力最高95%，且明顯降低致死率和重症率，但非百分之百達到預防效果。如果只打一劑，保護力當然相對較低。