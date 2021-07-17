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黑白集／「不如錢給企業去買」 她說得有理

黑白集
台灣自購的莫德納疫苗日前運抵台灣，華航總經理高星潢（左起）、桃園市長鄭文燦及衛福部長陳時中等在疫苗前合影。(本報資料照片)
台灣自購的莫德納疫苗日前運抵台灣，華航總經理高星潢（左起）、桃園市長鄭文燦及衛福部長陳時中等在疫苗前合影。(本報資料照片)

台積電和永齡花不到百億元（台幣，下同）買到千萬劑BNT疫苗，就此，立委高金素梅提出一個建設性主張。她說，立法院上月追加了267億元的疫苗預算，政府不如把這筆錢交給台積電和永齡一起採購BNT，這樣台灣立馬有3670萬劑疫苗，一舉解決疫苗不足問題。高金素梅說得好，當即有上萬人按讚；要公投的話，應該會獲得全民支持。

從去年至今，政府已編了300多億元疫苗採購研發預算；但目前台灣拿到的疫苗，絕大多數是別人捐的，自己買的不知道在哪裡。這兩天，立委追問政府花掉的60多億元用於何處，陳時中和陳宗彥都以「保密條款」為由支吾其詞，審計長陳瑞敏也跟著三緘其口。

政府花費公帑，竟能以「機密」當藉口逃避監督，這和黑箱有何兩樣？人家企業買疫苗，不僅自掏腰包，而且價格便宜又透明清楚，還公告周知。這次台積電和永齡購捐疫苗每劑才30多美元，比起年初衛福部去談的42美元，便宜了一大截。兩相對照，民眾當然願意選擇相信企業，而不相信政府。

台灣如今「窮」名遠播，繼立陶宛之後，又有一個中歐國家斯洛伐克要捐台灣1萬劑疫苗。請問，是誰把台灣搞得這麼窘？政府官員把預算拿去做神祕用途，卻讓全民苦苦在那裡等外國和民間捐贈，蔡總統不慚愧嗎？

疫苗 台灣 台積電

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