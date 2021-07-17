台無薪假破3萬人、2700家 創疫中新高

新冠疫情讓無薪假風暴再起，勞動部公布最新統計，實施人數高達3萬1980人。（本報資料照片）

疫情 三級警戒重挫各行各業，勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施無薪假的事業單位共計2704家、人數3萬1980人，除家數續創2009年無薪假統計以來新高，人數也創去年初疫情爆發來的最高點。勞動部官員分析，短期內人數、家數可能還會陸續增加，但已見兩道曙光，本期就有影城撤回實施。

不過政大勞工所長成之約認為，隨著微解封、警戒降級，無薪假的人數跟家數將採「漸進式」趨緩，但回復速度不會快，更不可能回到5月中旬前的水準。

據勞動部統計，本期實施無薪假的事業單位計2704家、3萬1980人，較上一期增加821家、1萬847人，一周內人數成長約五成一。實施態樣較多的是每月休9至12天。

家數部分，以住宿及餐飲業744家居冠，其次為批發零售業 664家、包含旅行社在內的支援服務業381家；人數以住宿餐飲業1萬4814人最多，一周內就增加5483人，據了解，一家北部大型觀光 飯店就占了800多人；其次為批發零售業5314人、運輸倉儲業2516人。

勞動部條平司長黃維琛表示，住宿餐飲業持續受禁內用、少出遊影響，在本期新增人數、整體人數都占了近半，預估此狀況還會維持一段時間。

成之約直言，就算疫情警戒降級，但部分行業、場所的防疫措施也一定還會有某種程度上的控管，讓景氣復原的解方要靠提升疫苗施打覆蓋率，民眾才能恢復消費信心。

黃維琛強調，雖然短時間內，各行業景氣難回復，無薪假人數、家數可能陸續新增，但相信程度將趨緩，本期雖人數破新高，但隨著微解封已見曙光。