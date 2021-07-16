台增本土確診29例、4死 北市14例最多

中央流行疫情指揮中心16日召開臨時記者會說明。第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台昨日創下63天內單日確診人數最低，16日本土確診維持在二位數。新增32例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為29例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，整體案例多，但需要調查仍要進一步釐清，也呼籲民眾有接觸史要據實以報。

指揮中心表示，新增之29例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今年7月5日至7月15日。個案分布以台北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

台新增32例新冠肺炎確定病例，分別為29例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心說，今日新增4例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月9日至7月14日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月14日累計公布1萬4130位確診個案中，已有1萬2131人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.9%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案中，案15468為美國 籍50多歲男性，7月2日自美國來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館 居家檢疫，7月14日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案15472為台籍未滿10歲女童，7月2日自美國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月14日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列接觸者2人，列居家隔離。

台新增32例新冠肺炎確定病例，分別為29例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。（圖：指揮中心提供）

案15480為菲律賓籍30多歲男性漁工，4月30日自菲律賓來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，檢疫期滿與自主健康管理期滿採檢結果均為陰性，5月22日登船工作後未再下船，7月14日因有出海作業需求，由公司安排自費採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列接觸者18人，其中17人列居家隔離、1人列自我健康監測。

指揮中心統計，截至目前國內累計1727787例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1710974例排除)，其中15378例確診，分別為1221例境外移入，14104例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計763例COVID-19死亡病例，其中755例本土，個案居住縣市分布為新北市379例、臺北市289例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

台新增32例新冠肺炎確定病例，分別為29例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。