7月26日後警戒降級？衛福部鬆口：並非不可能

北市環南市場15日針對漁產、獸肉區以及自治會等三個熱區，約1900人進行第三次PCR篩檢，負責篩檢的台北榮總醫護人員趁著空檔閉目休息。（記者胡經周／攝影）

衛福部昨於行政院會報告「COVID-19疫情 現況及應處作為」，除提及疫苗 陸續到貨，持續提升疫苗接種涵蓋率之外，也指出「密切監測防疫措施調整之後續效應，預先應變規畫7月26日以後之警戒措施」，似乎預告26日後三級警戒可望降級。

本報系聯合報報導，衛福部次長薛瑞元在會後記者會中表示，三級警戒降級並非不可能，但是必須要先做好一些準備的措施。被問到三級警戒降級所需的具體準備為何，薛瑞元表示，三級警戒降級牽涉許多行業，都是由各相關部會掌管，真要降級，最重要是各行業開放之後，除一般預防措施，萬一出現確診個案，在衛生主管介入之前，如何做緊急應變措施。

薛瑞元說，在疫情仍然沒有絕對乾淨情形下，各行業要有萬全準備隨時出現的狀況，避免疫情擴散。

另據中央社報導，經濟部表示，三級警戒衝擊零售業5月營業額，月減5.8%，年增幅度也縮小為2.8%，不過，業者陸續在線上銷售管道布局，網路銷售成長有助減緩衝擊，預期隨著管制措施逐步降低，動能將漸回溫。

經濟部表示，指今年前4月台灣內需消費市場活絡，2至4月營業額皆呈雙位數成長，通常5月營業額在上旬母親節 檔期挹注下，會較4月增加。然而，三級警戒以來，來客數快速下滑，加上部分業者縮短營業時間或自主停業，營業額從4月的台幣3286億元縮減至5月的3096億元，月減5.8%，年增幅度也縮小為2.8%。