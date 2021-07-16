新聞評論／蔡英文的劑次奇謀 還不如老實補破網

蔡政府為衝刺疫苗接種覆蓋率，改採「劑次人口比」取代原先算法挨批。圖為疫苗接種現場。（記者邱德祥／攝影）

為了衝刺疫苗 接種覆蓋率，指揮中心近日改採「劑次人口比」取代原先算法；陳時中坦承，改變算法是「蔡總統的意思」。蔡英文誇下7月底疫苗覆蓋率要達到25％的海口，這當成努力目標也就夠了；如今政府卻要用「劑次人口比」來灌水，用數字來模糊科學並混亂認知，反凸顯施政華而不實。指揮中心連台灣 確診及接種死亡率偏高都無法坦誠面對，對疫苗短缺則東遮西掩，如今更在接種覆蓋率上變魔術，令人難以心服。

根據英國牛津大學的統計，在東亞12國中，到本月11日止，台灣的接種覆蓋率居倒數第四名，僅勝過越南、緬甸和菲律賓，這又是一次難看的排名。此處採取的數字，就是「劑次」算法，台灣其實沒討到便宜。反倒是，以接種人口比計算的話，台灣還多贏了泰國與印尼，因為我們打過一劑的人口較多。亦即，蔡政府與其汲汲在覆蓋率上做文章，還不如務實做好疫苗部署，補強整體防疫 網，才能把台灣從「防疫後段班」搶救回來。

之所以要強調「務實」，主要是過去一年多蔡政府不斷的自大自誇，皆是華而不實的虛榮。從所謂「超前部署」，到自詡「防疫模範生」，到狂妄的「世界跟不上台灣」，全在5、6月瞬間幻滅。如今，鴻海台積電購捐的BNT疫苗完成簽約，但要等兩、三個月才能進來；目前政府手上僅剩300多萬劑美日援贈疫苗，而急於接種的民眾有1000萬人，眼下卻僅剩AZ可選，多數人只能望天興嘆。面對廣大民眾的失落感，政府施巧計改變覆蓋率算法，能彌補什麼？

再說，台灣明明缺乏足夠的疫苗，政府卻屢以「疫苗已經足夠」為由，關閉民間後續自購疫苗的大門，還聲稱明後年將預購3000萬劑次世代疫苗。現實上，多少國民連第一劑疫苗都打不到，政府卻誇口要用明年的疫苗來防疫，這不是畫餅充飢是什麼？再請問，政府口中的「次世代疫苗」，是哪家藥廠製造的，叫什麼名字？

疫苗問題除了短缺，另一大問題是人民無法自由選擇，只能碰運氣或被迫漫長等待。尤其AZ疫苗，由於先前超高齡施打者造成300多人疑死案例，導致民眾施打意願不高。對於AZ疫苗的危險性，指揮中心有必要提出更多符合科學論證的說明，才能消除各界疑慮。指揮中心先前試圖以「高齡體弱多病易致死」來說明AZ接種的高死亡率，但比對民眾接種AZ和莫德納的結果，接種AZ是百萬人逾180人死亡，高於英韓五倍以上；莫德納則僅百萬人逾11人死亡，兩者的對比天差地別。這點，除非提出更好的醫學解釋，否則難以釋民眾之疑。指揮中心想要利用預約系統來強銷AZ，恐難如願。

AZ是世衛組織認可的疫苗，唯日本的代工廠上周末才通過世衛緊急使用的審查程序，原先僅獲日本國內緊急授權。但它首次大規模注射卻是在台灣，短短時間發生數百人死亡，故有民眾質疑其品質和效力。日本雪中送炭，不應莫名蒙冤；但異常的接種死亡問題，是出在製品本身或其他施打因素，政府必須虛心尋找科學解釋，必要時應向英國原廠尋求協助，才能讓民眾安心接種。

可議的是，蔡政府將AZ緩打潮歸咎於國民黨「醜化」日本疫苗，這是用政治手段解決科學問題，得不到真正的答案，更會加深國內猜疑與矛盾。總之，台灣的防疫表現落到全球末段班，不能再用政治手段移花接木，更不能在數字上灌水企圖以假象欺矇大眾，那只是自欺欺人。