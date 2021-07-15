混打再等等 台灣未來四周都打AZ

高雄市15日啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場播放輕鬆音樂，陪伴民眾及醫護。記者劉學聖／攝影

疫情趨緩，台灣 15日新增本土案例14例，確診患者中6例死亡，新增確診人數為本土疫情爆發63天以來最低。截至15日，在疫苗 預約平台登記疫苗的18歲民眾已達320萬，有相當高的機會在未來三或四周內可打到AZ疫苗。

又3批疫苗抵台

15日有3批疫苗，共188萬劑抵台，包含日本第三度贈台AZ疫苗97萬劑，指揮中心指揮官陳時中15日親自接機；另外兩批疫苗來自泰國廠，為台灣自購AZ疫苗56萬劑，還有盧森堡送來的自購莫德納 疫苗35萬劑。發言人莊人祥指出，日贈AZ疫苗效期為10月10日，泰國廠AZ疫苗為11月30日，莫德納為明年1月20日。

國際混打呼聲高

台灣民眾可選擇疫苗有AZ與莫德納兩種，國際間混打兩種疫苗呼聲不斷，更有德國總理梅克爾等政府領導人親身試驗，台灣也出現意圖「闖關」混打的民眾。為取得科學實證，指揮中心委託台大醫院研究，據了解，台大混打試驗主要受試對象為護理師，招募情形踴躍，待完成後由指揮中心公布結果。

第三輪登記延長

台灣第三輪疫苗施打意願登記原本15日下午5時截止，有757萬人登記，418萬人勾選莫德納疫苗，占5成5，勾選AZ疫苗及兩者皆選者共340萬人，占4成4。指揮中心15日傍晚突然宣布，第三輪意願登記延長至7月19日中午12時，想打疫苗的18歲以上族群還能上網登記，20日起發送簡訊通知預約。

莊人祥表示，以後每周一中午12時為每一輪意願登記截止日，周二到周四發送預約簡訊，未來三周內，暫定都將提供AZ疫苗施打。今起全國也將進行第二輪9至10類族群疫苗施打，陸續發送簡訊110.9萬則，高達八成四的人預約施打，約94萬人。

18歲以上打得到

副指揮官陳宗彥表示，預估近320萬名18歲以上民眾，未來三周內打得到AZ疫苗。莊人祥進一步解釋，現階段大規模接種計畫，一周最多可打約110萬人，依照登記狀況，18至49歲民眾未來三周可能打得到，但是第3輪意願登記時間延長後，單選莫德納民眾若改變心意想打AZ疫苗，年齡層則會上升。

台灣民眾想打莫德納疫苗呼聲高，莊人祥表示，之後每個月都有AZ或莫德納疫苗來台，是否在8月初開放施打，仍要視疫苗抵台及供應時程調整。民間對完成簽約購買的1千萬劑BNT疫苗抱以期待，陳宗彥表示，初步規畫是暫定未來四周先提供AZ疫苗，BNT疫苗到貨再納入規畫。

台灣是否有機會於7月26日解封？陳宗彥表示，必須考量防疫計畫、疫情發展、疫苗接種等，是否降級或如何降級，未來會與防疫計畫能否落實做綜合性考量。