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粉專爆疫苗保護力不足 高端提告

記者楊雅棠、戴瑞瑤／台北15日電
「不演了新聞台」臉書粉專指高端疫苗保護力不足，高端駁斥並提告。(本報資料照片)
「不演了新聞台」臉書粉專指高端疫苗保護力不足，高端駁斥並提告。(本報資料照片)

媒體人朱凱翔於其經營的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」，揭露一份疑為高端疫苗一、二期臨床試驗局部報告，提及該疫苗不能預防Delta變種病毒株，也無助於減少重症，政府卻還是決定護航。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將請法制單位瞭解此舉是否觸法。

高端疫苗不僅發重訊反駁，昨天也對「不演了新聞台」所發布的內容，正式向台北地檢署提出刑事告訴。衛福部食藥署長吳秀梅則盼「外界不要這樣亂講話」。

此事也遭立委質疑有炒手集團操縱股價、趁機牟利，呼籲金管會追查。金管會昨表示，櫃買中心監視制度，會對有價證券進行監視查核；另檢調已立案查高端股價波動，金管會將督導櫃買中心關注高端股票交易並配合檢調提供資料。

中央流行疫情指揮中心專家小組成員、台大醫師李秉穎昨在電台受訪時表示，「這種東西是機密，有人洩密一定要查。」他說，委員開會都需簽保密文件，負責保管數據（食藥署）竟然漏出數據，這嚴重違反保密法，審查前就有資料洩出，「肯定有問題」。

高端疫苗、聯亞疫苗分別在6月10日及27日公布第二期期中分析資料，提交食藥署進行ＥＵＡ審查。我國審查標準為「疫苗的中和抗體生成不能比ＡＺ疫苗差」，並以部桃200人施打ＡＺ疫苗的血清作為對照。

「不演了新聞台」粉專前晚貼出疑似外流的高端疫苗一、二期局部報告中多張圖表，指稱該疫苗對Beta變異株的中和抗體平均值，僅有對武漢原始株的十分之一；針對Delta病毒生成的中和抗體，僅有對武漢原始株的16分之一。文末強調，「不能防變種，也不能防重症，若還是通過緊急授權，後果不堪設想。」

高端疫苗緊急發出聲明指出，偽病毒在Delta中和抗體數值為五至七倍降低 ，非粉專所稱16倍降低，此數據與國際其他已上市疫苗趨勢一致，並將提告。

吳秀梅表示，遭揭露的文件均印有「Confidential」（機密的），資料屬於業者，為讓審查獨立進行，盼「外界不要這樣亂講話」。

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