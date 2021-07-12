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諾富特破口究責中央、桃園互推 高層點名華航董座下台

記者丘采薇／台北12日電
圖為諾富特飯店。（本報資料照片）
圖為諾富特飯店。（本報資料照片）

台灣新冠肺炎本土疫情延燒兩個月，當初先從桃園諾富特旅館爆發群聚感染擴散，隨後宜蘭、萬華也爆發疫情，據悉，由於目前疫情趨緩，近日傳出高層將針對諾富特飯店群聚事件究責，且劍指華航。高層點名華航必須對諾富特管理不當負起責任，華航董事長謝世謙可能因此下台。至於接任人選，傳出由桃園市副市長李憲明及高安邦二擇一。

其實華航董事長謝世謙被點名下台已不是第一次，但行政院長蘇貞昌這次若要為了檢討疫情破口處理官股事業，在社會氛圍緊繃之下，恐怕更要注意比例原則。

諾富特飯店日前爆發一般旅客及居家檢疫者混居事件，但諾富特的責任歸屬到底是中央或桃園市政府，一直沒有明確答案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說是地方權責，但桃園市長鄭文燦也說過「一直都是中央管」。日前華航副總經理陳奕傑在立法院面對立委質詢時則說，「諾富特飯店是華航委託雅高集團經營，合約上華航不能干涉營運。」

知情人士指出，諾富特爆發群聚之後，機組人員檢疫方式「3＋11」被檢討，對中央和桃園市「都非常傷」，最近政府內部有聲音認為，錯誤應該由華航來承擔，為何同樣的檢疫方式，華航機師出了問題，長榮反而沒有。

但上述說法引起華航內部不滿。華航內部人士指出，「3＋11」從去年就開始，但本土疫情今年才爆發，可見問題出在諾富特管理問題，另一種可能是台灣防疫出了問題才導致本土疫情爆發，因諾富特的病毒不一定百分百來自境外，但這件事讓華航機師承受嚴重汙名。

本土疫情讓原本民調維持高點的「蔡蘇體制」遇到危機，過去人氣爆棚的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也遇到民意海嘯，民怨沸騰可想而知。隨著最近台灣疫情趨緩，接下來將面對年底公投、2022地方選舉及2024大選，民進黨如何重整旗鼓成重要課題。

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