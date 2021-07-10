微解封兩樣情 武陵農場客滿 離島冷冷又清清

日月潭三級警戒以來，周遭商家一片冷清。（記者黑中亮／攝影）

戶外景點7月13日起「微解封」，有風景區旅宿訂房專線被打爆，武陵農場假日訂房一路客滿到10月，福壽山農場更超訂300多組，藤枝國家森林遊樂區日日預約入園秒殺，反觀日月潭 、清境、溪頭等景區，尚感受不到明顯人潮回流，離島綠島、蘭嶼因客輪停航，也沒有旅客訂房，呈現兩樣情。

觀光 局提醒，景區內只能提供套餐，不得共餐，違規一次，停止營業三天；累計兩次者，停止營業七天；累計三次以上，停止營業30日。

台中市武陵農場昨天湧入大批訂房電話，工作人員接到手軟。（圖：武陵農場提供）

中央前天一宣布微解封，台中武陵農場、福壽山農場隨即湧入大量訂房電話。武陵農場至10月假日訂房已經全滿，七、八月周間也快被訂光；福壽山農場7月訂房已經九成滿，8月也有逾六成五的預約。

至於銀髮族最愛的溪頭、杉林溪森林園區，則是冷熱兩樣情。由於台大實驗林管處昨晚才宣布，13日後僅開放園區內住宿旅客，周遭旅宿業者仍在觀望。相較之下，配合中央規定的杉林溪遊樂區，一個上午電話接不停。

配合微解封，日月潭國家風景區先開放水社、伊達邵碼頭，讓周遭商家恢復營業，但因觀光船暫不載客，旅宿訂房連帶受影響，青年活動中心僅零星電話詢問，雲品、涵碧樓訂房在三成上下。

清境觀光協會理事長蔣政緯指出，清境地區目前訂房僅一成，業者也不懂原因為何，明明都是山上度假，懷疑是客層不同。

今年5月剛開園的藤枝國家森林遊樂區，每日總量管制500人。屏東林管處指出，15天前開放入園登記，每天都是不到十分鐘額滿，非常搶手。

羅東林管處昨宣布，太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區、部分自然步道 將持續封閉到26日。

棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區將於13日後「有條件」重新開園，每日入園人數降載至四成，開放五成住宿率。神木園區則因林道持續封閉，暫不開放。

由於13日起，觀光局也開放九人小型旅行團，交通部長王國材昨對業者喊話，盼盡量發揮創意、適當包裝產品，交通部會給予最大協助。

不過雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍直言「恐怕沒有創意可以發揮」，微解封代表的是對民眾開放，不是對業者開放，「可能感覺旅遊很活絡，但不是會找旅行社來做」。