觀察站／微解封指引標準不一 甩鍋大戰恐難免

台北市長柯文哲（中）表示，微解封方案是看電視才知道，中央事先沒事前跟地商量。（記者許正宏／攝影）

中央流行疫情指揮中心8日公布微解封方案，綜觀各種解封指引，洋洋灑灑多達20幾張圖卡，但政策模糊又標準不一，恐讓實際執行的地方政府與民間業者無所適從；在疫苗 覆蓋率尚不足的情況微解封，更引發是為平息民怨的政治聯想。疫苗之亂方興未艾，另一波微解封之亂，已蠢蠢欲動。

台北市長柯文哲8日表示，微解封方案「下午2點看電視才知道，也沒事前跟我們商量」。可見這陣子疫苗施打順序、紓困方案等決策，為人詬病的中央與地方斷鏈問題未見改善；連執政黨立委都抱怨，政院事前都沒溝通，服務處詢問電話被打爆。

倉促上路之外，另一大問題是微解封方案不切實際且讓人摸不清標準。例如開放室內外運動場館，但需使用個人運動器具，一般健身 房根本做不到；電影院 、健身房、美術館等室內場館開放，圖書館、釣蝦場等卻不開放等許多矛盾，都讓外界狐疑，標準究竟在哪？

面對小老百姓的疑問與切身需求，指揮官陳時中僅說「授權地方政府調整」，恐再被質疑是甩鍋、不負責任的行為。

前疾管局長蘇益仁表示，看各部會細數各項措施，令人眼花繚亂，且人人都可能違反規定，指揮中心雖說是「指引」，但只要有人檢舉，都可能被以傳染病防治法開罰，在「法」與「罰」之間界定不明確，令人不知所措，也可能造成社會更嚴重的對立。

面對民眾對微解封的期待，指揮中心端出讓人霧煞煞的指引，背後政治壓力不外乎是經濟蕭條民怨已無法忽視，但綠營間有關指揮中心與政院互踢皮球的耳語不斷，連同黨都不能一命了，豈有「同島一命」的可能呢？