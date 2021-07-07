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14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

單日死亡飆增 指揮中心：假日後通報較多 絕無壓數字

台灣新聞組╱台北7日電
台灣新冠單日死亡數6日暴增至17例，指揮中心發言人莊人祥說，周二通報量都會多一點。(本報資料照片)
台灣新冠單日死亡數6日暴增至17例，指揮中心發言人莊人祥說，周二通報量都會多一點。(本報資料照片)

據統計，5月11日本土疫情爆發以來，死亡人數持續攀升，截至昨天本波確診人數達1萬7352人，694人死亡，致死率已至5%。指揮中心發言人莊人祥昨說，應與兩天例假日有關，一般來說，周二通報量都會多一點，指揮中心絕不會壓著死亡數字不報。

單日死亡數從日前的個位數暴增到昨天17例，指揮中心遭質疑死亡人數是否也「校正回歸」？莊人祥說，指揮中心絕對不會拖延公布任何統計數字，純粹只是假日緣故；新增17例死亡個案，14男、3女，發病日介於5月16日至7月2日，6人於5月發病，11人在6月發病。

北市聯醫和平院區急診醫師郭鐘太說，台灣死亡個案以高齡者為主，加上確診人數可能低於實際狀況，因此致死率看似偏高；但致死率不是單看數量，同時也要看質量，如果死亡案例中醫護人員及青壯年占了一定比率，那就是一大警訊。

專家諮詢小組召集人張上淳日前指出，約兩成死亡個案放棄急救，且重症患者罹患嚴重肺炎、呼吸衰竭，需要插管治療，這對醫病都相當辛苦，種種因素下以致死亡個案較多，致死率偏高。

不料，此番言論引發醫界批評。指揮官陳時中昨緩頰說，每個人選擇不同，都應該被尊重，台灣有嚴謹程序進行醫病討論，並不是說這些患者救得回來，醫師卻故意不救。

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