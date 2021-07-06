台確診增27例、17死 唐鳳疫苗預約系統上路離島

(直播影片截圖)

台灣 中央流行疫情 指揮中心今日公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為27例本土及2例境外移入；另確診個案中新增17例死亡。此外，由行政院政委唐鳳規畫的疫苗 接種系統今日至明日下午5時試辦上路，離島搶先試用，金門縣長楊鎮浯對唐鳳表示肯定，認為成熟運作的系統可以大幅減少地方政府每次在施打疫苗的作業，讓疫苗施打更有效率。

楊鎮浯指出，先前他多次和唐鳳開過視訊會議，雙方充分交換意見，過程中有把離島可能出現的狀況如金門有大量旅外鄉親等特性拿出討論，一段時間後也取得共識。

這次預約系統首次試辦，會在這2天在離島先試水溫，楊鎮浯透露，先前溝通過程也提到可能有鄉親不熟或不會運用系統，縣府會協助服務隊或提供定點服務台幫不熟系統的鄉親登記。

指揮中心表示，今日新增之27例本土病例(其中15例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月10日至7月5日。個案分布以臺北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，為14位男性、3位女性，發病日介於5月16日至7月2日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於6月28日至7月5日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月4日累計公布13,831位確診個案中，已有11,180人解除隔離，解隔離人數達確診人數80.8%。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案中，案15180為本國籍10多歲男性，7月4日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，於機場採檢後至防疫旅館檢疫，7月5日出現嗅味覺異常等症狀，於今日確診，相關接觸者匡列中。案15185為本國籍30多歲男性，6月30日自印尼入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並進行採檢，當日採檢結果為陰性；7月4日出現發燒、肌肉痠痛、流鼻水等症狀，7月5日由衛生單位採檢送驗，於今日確診，同班機旅客均已入境採檢並入住集中檢疫所。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,503,584例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,487,019例排除)，其中15,088例確診，分別為1,189例境外移入，13,846例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號(案10180、案13124)，累計105例移除為空號。自2020年起累計706例COVID-19死亡病例，其中698例本土，個案居住縣市分布為新北市354例、臺北市269例、基隆市24例、桃園市20例、彰化縣12例、新竹縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。