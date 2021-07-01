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鳳山2戶5確診全棟大樓隔離 陳其邁遭議過度強硬

台灣新聞組／台北1日電
高雄市鳳山某大樓兩戶五人確診，全棟146名居民皆遭隔離，市長陳其邁說「這是個痛苦的決定」。（記者蔡孟妤／翻攝）
高雄市鳳山某大樓兩戶五人確診，全棟146名居民皆遭隔離，市長陳其邁說「這是個痛苦的決定」。（記者蔡孟妤／翻攝）

高雄仁武家庭群聚感染案擴及鳳山，鳳山某大樓新增兩個案尚無案號，全棟146名居民皆遭隔離；防疫是否過度強硬？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說「高雄做得很完全」，如果公共區域引發傳染，會朝向大規模匡列；防疫兩難，硬些就會被覺得侵犯人權，鬆一點則會被說防疫有漏洞。

鳳山某大樓6月29日晚間清消八小時，陳時中表示，146名居民PCR皆陰性，相關人員職場匡列50人、周邊商家35人PCR陰性，社區周邊245人快篩陰性。

這棟大樓三樓住戶三人昨天染疫，七樓住戶兩人是之前仁武案確診者，因兩戶互不相識，市府研判電梯等環境汙染；大樓有三部電梯、一個主要出入口，疫調人員研判兩戶人家搭乘電梯接觸傳染，懷疑還有沒發病的個案，昨天下令全大樓送防疫旅館隔離。

高雄市長陳其邁表示，仁武群聚案感染源是新北市恩主公醫院，一棟大樓五人確診讓防疫團隊擔心大樓有共同感染源或環境汙染，因此做出全大樓隔離檢疫的決定。

律師林石猛大嘆不可思議，質疑法源依據？國民黨籍市議員黃紹庭批評，市府對仁武群聚案疫調不確實卻由同棟住戶集體承擔。

「這是個痛苦的決定。」陳其邁表示，基於大樓出現群聚事件，判斷可能因為共同感染源及環境汙染，所以採取快速清零計畫，並非只發現一例疑似個案就整棟大樓清空。他說，根據傳染病防治法第43條與48條，主管機關對於曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者得予以留驗，必要時得令遷入指定之處所檢查、施行預防接種、投藥、指定特定區域實施管制或隔離等必要處置。民眾若經濟有困難，市府會協助。

林石猛說，依大法官釋字第543號解釋「緊急命令之發布，雖不受憲法第23條所揭示法律保留原則之限制，惟仍應遵守比例原則。」國家元首依憲法頒布緊急命令尚且如此，尚未頒布緊急命令前提下，不知道將整棟大樓住戶一律強制拘束人身自由十四天的法令依據為何？

防疫 陳時中 疫情

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