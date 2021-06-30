Delta地方告急 蘇還讚屏東與中央配合得非常好

屏東Delta群聚事件累計14人染疫，行政院長蘇貞昌（右二）昨南下前往視察確診案例最多的枋山鄉楓港、善餘村。(記者黃義書／攝影)

屏東枋寮Delta群聚事件昨天再添兩確診，鄉民人心惶惶，鄉長心急如焚，枋寮醫院已經全院清消並暫停門診及急診，屏東縣長潘孟安表示對封院「不排除任何可能措施」；行政院長蘇貞昌昨在當地視察時，卻公開稱讚屏東縣府與中央配合得非常好。

屏東枋寮Delta累計14人染疫，其中九人基因定序結果為Delta變異株。中央疫情 指揮中心指揮官陳時中說，新增兩例確診者為枋寮鄉果農夫妻，均找不到感染源；先生確定感染Delta變異株，妻子則仍在基因定序中。

枋寮鄉長陳亞麟說，鄉民人心惶惶，「大家真的好害怕」，原本之前施打AZ疫苗 意願不高的老人家，紛紛表示要打疫苗，他呼籲中央優先撥配疫苗供熱區民眾施打，以安定民心和防堵疫情。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨在全國防疫會議表示，不排除一周內仍可能檢測 出相關病例，屏東縣政府務必落實精準疫調和接觸者匡列。至於是否需要提升防疫裝備強度？陳宗彥表示，參考國外感控措施和比對台灣感控措施，目前並無需要在強度上做提升。

屏東縣社區快篩已有3萬697人受檢，其中1416人陰性，其餘781位等檢驗中。陳時中表示，未來擬在枋寮北勢寮市場及魚市場增設篩檢站，希望找出潛藏病人。

枋寮醫院6月18日至30日暫停門急診、全院清消，已採檢263人，67人陰性，另匡列400人。對於枋寮醫院病患多人確診Delta病毒，枋醫副院長沈昇瑩說，院方關閉急門診三天清消，300多名醫療和承包工作人員全部PCR檢測陰性，七天後會再全部檢測一次，因應防疫關閉急門診三天，是開業半世紀來破天荒首次，「這波並非院內感染，若封院事情就大了。」

枋寮醫院是否封院？屏東縣長潘孟安說，枋醫目前病人都先不移動，院方已關閉急門診，14天後曾進出醫院者，發簡訊通知來做擴大篩檢，「不排除任何可能措施」。

阻擋傳染力高的Delta變異株入侵，多位縣市長呼籲入境旅客應該篩檢兩次。蘇貞昌昨視察Delta確診案例最多的屏東縣枋山、枋寮鄉時表示，Delta病毒來勢洶洶已有前例，枋山這次案例，第一時間他在行政院開專案會議，就與潘孟安電話聯絡，蘇貞昌還公開稱讚屏東縣府與中央配合得非常好，隔壁的高雄市長陳其邁也願意就集中檢疫幫忙，枋山Delta病毒疫情很快獲得相當好控制。