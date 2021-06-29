台中預約殘劑搶破頭 首日近2萬人完成登記

台中市29日開放新冠疫苗殘劑網路預約，民眾搶破頭，秒癱瘓網站，砲轟怎麼連打殘劑都這麼難。記者黃仲裕／攝影

台中市政府29日推出殘劑網路預約，一上線瞬間湧入上萬人，網站秒掛點，市府緊急分流、延長登記至下午5時，總算趨緩。累計29日點擊人次高達300萬，近2萬人完成登記，預估30日成功施打率恐不到1%，網友戲稱「比搶五月天演唱會門票更難」。

儘管長者出現AZ緩打潮，排不上優先接種的族群卻是搶零星殘劑搶破頭。台中市長盧秀燕要求，殘劑施打須符合機會公平、預約系統公開、施打名單公布「三公原則」，市府因此建置「台中市COVID-19疫苗 殘劑施打資訊網」提供民眾預約、查詢。

系統29日上午9時一開放，網站立刻掛點，前兩個小時螢幕多出現「轉圈圈」、「亂碼」。網站塞爆，不少人改上市長臉書 留言或打1999市民專線抱怨，有網友批「關鍵是中央疫苗買不夠」，連AZ殘劑都得搶。

台中市研考會主委吳皇昇指出，點擊人次近300萬，凸顯非優先施打族群需求急切，這樣的點擊數，市府主機一定超載，緊急在網頁架設分流功能，下午才逐步緩解。

台中市政府原訂29日下午一時截止殘劑預約，因民眾瘋狂預約，延長至下午5時截止，再以電腦隨機亂數排序，晚上7時30分公布施打名單，發出簡訊通知。吳皇昇說，殘劑預約登記服務「不是先登記先贏」，是採亂數隨機排序，每人抽中機率相同。

29日完成登記有1萬9935人，以41處快打站、每站殘劑5劑估算，30日施打率僅1%。由於疫苗開瓶須限時用完，民眾接獲通知後須30分鐘內到指定的快打站報到，市府民政局表示，施打時間視各區施打速度而定，時間點約落在中午11時到12時間。