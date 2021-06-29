簡訊實聯制「量大提供慢、28天就銷毀」 疫調人員：幫助有限

「簡訊實聯制」上路後，地方政府想用實聯制進行疫調，請教指揮中心得到回覆是實聯制資訊龐大，如何用於疫調仍在研議，使用上有困難；圖為民眾在超商前使用簡訊實聯制。（記者余承翰／攝影）

全台三級警戒持續一個多月，進公共空間前拿出手機 掃一下場所代碼，成為防疫 的日常。行政院5月19日宣布「一九二二簡訊實聯制」上路，強調出發點是為了疫調，28天後即銷毀。實際上，地方政府想用簡訊實聯制線索進行疫調，不是資訊量大、難以提供，就是提供速度太慢，相當不便，甚至毫無作用。

政院五月中推「簡訊實聯制」系統，整合五大電信商，民眾掃描QR Code後快速開啟手機簡訊、自動帶入場所代碼，再傳送到一九二二，即完成實聯登記。不只進賣場要掃條碼，到加油站、市場也要配合實聯制。

但民眾乖乖配合的簡訊實聯制，有發揮效益嗎？澎湖縣5月底出現首起本土確診病例，地方人心惶惶，該名確診婦人一度病況嚴重，入院即昏迷插管，無法配合詢問做疫調，最後採取手機定位及訪查親友等土法煉鋼方式拼湊大致足跡，因為足跡公布不完整，有民眾質疑為何不調出簡訊實聯制當線索。

澎湖縣衛生局表示，當時有請教中央流行疫情 指揮中心，得到的回覆是「實聯制資訊龐大，如何用於疫調仍在研議，使用上有困難。」顯然實聯制在該案疫調中無法發揮作用。

高雄市衛生局長黃志中說，一般疫調會要當事人陳述，定位電子足跡、比對實聯制，再畫出路線圖。

高雄市衛生局疫調人員坦言，曾請中央指揮中心提供個案簡訊實聯制，以供比對足跡，有時提供速度很慢，幫助有限。疫調人員也說，有的民眾掃實聯制只是虛晃一招，也有人使用兩支以上手機，其中也隱藏了不願告人的蹤跡。

指揮中心發言人莊人祥表示，一直都是希望民眾要自律，商家要負起責任，還是請地方政府加強稽查落實。