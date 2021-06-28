擋Delta 台指揮中心3大措施 侯友宜、鄭文燦喊入境兩篩

屏東28日下起滂沱大雨，枋寮國小新設的篩檢站積水，讓排隊篩檢的民眾只能「泡」在水中等候。記者黃義書／攝影

增60例 3死 三級警戒來新低

台灣 28日新增60名本土個案、3例死亡案例，雙雙創下44天三級警戒以來新低紀錄。指揮中心指揮官陳時中 表示，案件數較少，應和周末採檢人數較少有關，但確定整體發病病例往下走，是好現象。不過，周末人流有些增加，則是隱憂。

Delta變異株來勢洶洶，新北市長侯友宜說，「阻絕於境外、管控於境內」，任何國家入境者都需篩檢 兩次，「同島聯防、快速通報」。桃園市長鄭文燦說，機場入境快篩會有偽陽性、偽陰性，讓入境者失去警覺，最佳方案是全採「二採」模式，機場應有PCR檢測機制。台中市長盧秀燕也抱怨，一年多來不斷建議中央對入境者普篩都不獲同意，直到Delta病毒入侵才被採用。

行政院長蘇貞昌回應說，「政府其實做得更徹底，用隔離來阻絕病毒。」未來入境後得要住防疫旅館或集中檢疫所，出來還要再做檢測。陳時中宣布三大加強措施，取消入境者在家裡檢疫，自國外入境一律集中隔離，隔離期滿需採檢。從巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等重點高風險7國入境（含轉機），在隔離前，需加做一次PCR篩檢等。陳時中入境普篩措施，只有高風險國家須入境二篩。

屏東群聚 連4天逾千人採陰

副指揮官陳宗彥表示，6月27日共有11名入境者自重點高風險7國來台，前往集中檢疫所時，一律搭乘防疫計程車。入住檢疫旅館者，可以允許將車輛停在機場的旅客自駕前往。

南台灣Delta變種病毒群聚感染部分，陳時中說，該群聚仍為12人，居家隔離178人，包含新北市接觸者，PCR檢驗均為陰性。屏東擴大篩檢，28日新增枋寮社區篩檢站，篩檢順利，檢驗587人PCR陰性，連續4天檢驗1,500人都是陰性。

張上淳：打兩劑 九成保護力

專家諮詢小組召集人張上淳指出，從國際研究報告看起來，Delta病毒與目前台灣流行的英國變種病毒株在臨床表現上並無太大不同，臨床發現，只要打滿兩劑，在面對這兩種病毒時，均能獲得九成多的保護力，且能降低住院跟重症風險。

許多夜市希望盡快恢復正常營業，陳時中說，餐飲業感染風險較高，仍維持外帶、不內用，近日夜市或餐廳等相關指引擬定後，專家如覺可行，才會考慮餐飲業「些微解封」。

28日新增60例本土病例，26男、34女，年齡介於未滿10歲至90多歲，個案分布，以新北市33例最多，其次為台北市22例、桃園市2例，基隆市、南投縣及彰化縣各1例；其中32例為已知感染源、3例關聯不明、25例調查中。

新增3例死亡個案中，2男1女，年齡介於70多歲至90多歲。這波疫情自5月11日起，累計1萬3375人確診，623人死亡。