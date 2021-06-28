聯亞新冠疫苗二期臨床報告 專家：有些遺憾

聯亞生技27日進行二期臨床試驗期中分析報告，UB-612疫苗安全性與耐受性良好，所有受試者未出現與疫苗相關的嚴重不良反應，規畫在今年11月中下旬進行試驗解盲。（擷取證交所記者會畫面）

聯亞 生技昨天公布新冠疫苗 UB-612二期臨床期中報告，聯亞生技表示，安全性與耐受性良好符合預期，且針對變種病毒，中和性抗體保持同一水平，6月底將向食藥署申請緊急使用授權（EUA），力拚在7月就能開打，同時也已經向印度申請執行三期臨床試驗，有信心取得國際認證；但專家卻表示，聯亞的抗體效價僅100多，低於WHO的認可標準，「確實有些遺憾」。

聯亞生技營運長彭文君表示，此次聯亞公布的UB-612數據，是屬於二期臨床期中分析，並非解盲，數據只有「安全性與耐受性」、「免疫生成性」兩種結果，沒有外界最關心的保護力多寡，「真正的二期試驗解盲，時間點會在11月。」

彭文君指出，UB-612的抗體效價，在施打第二劑後28天的血清陽轉率，於成年施打疫苗組達95.65%，於65歲以上的年長者施打疫苗組則達88.57%；中和抗體效價為102.3，與一期臨床試驗結果相近且符合預期，疫苗批次間的結果也符合EUA的標準。「以二期的數據，換算出來的保護力應該在80%至90%，表現還算不錯。」彭文君表示，會將資料交由衛福部食藥署的專家審查委員會進行審查。根據食藥署先前公布期程，最快也要到7月中才能獲得EUA。

專家點出，聯亞的中和抗體效價為102.3，低於高端的662，且兩者都低於WHO認可的疫苗。由於這個數字是疫苗對人體產生保護力的前哨站，也令專家擔心未來會有保護力不足的問題。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，在不同實驗室檢驗，抗體效價難以比較，但高端與聯亞均在中研院執行試驗，高端疫苗的抗體效價為662，與AZ疫苗的抗體效價差不多，但聯亞的抗體效價僅100多，不算高，「確實有些遺憾」。

而聯亞與高端5月底與政府簽署500萬劑預購合約後，日前已經將量產的28萬劑疫苗送至桃園物流中心存放，只要取得EUA，就能在台灣 進行施打形。

除台灣市場外，彭文君表示，聯亞也規畫至印度進行規模約1.1萬人的三期臨床試驗，屆時就可以看出保護力數據。同時，聯亞會整合包含美國母公司UBI與美國子公司Vaxxinity資源，取得台灣以外的EUA速度不會太慢。