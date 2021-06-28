我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

聯亞新冠疫苗二期臨床報告 專家：有些遺憾

台灣新聞組／台北28日電
聯亞生技27日進行二期臨床試驗期中分析報告，UB-612疫苗安全性與耐受性良好，所有受試者未出現與疫苗相關的嚴重不良反應，規畫在今年11月中下旬進行試驗解盲。（擷取證交所記者會畫面）
聯亞生技27日進行二期臨床試驗期中分析報告，UB-612疫苗安全性與耐受性良好，所有受試者未出現與疫苗相關的嚴重不良反應，規畫在今年11月中下旬進行試驗解盲。（擷取證交所記者會畫面）

聯亞生技昨天公布新冠疫苗UB-612二期臨床期中報告，聯亞生技表示，安全性與耐受性良好符合預期，且針對變種病毒，中和性抗體保持同一水平，6月底將向食藥署申請緊急使用授權（EUA），力拚在7月就能開打，同時也已經向印度申請執行三期臨床試驗，有信心取得國際認證；但專家卻表示，聯亞的抗體效價僅100多，低於WHO的認可標準，「確實有些遺憾」。

聯亞生技營運長彭文君表示，此次聯亞公布的UB-612數據，是屬於二期臨床期中分析，並非解盲，數據只有「安全性與耐受性」、「免疫生成性」兩種結果，沒有外界最關心的保護力多寡，「真正的二期試驗解盲，時間點會在11月。」

彭文君指出，UB-612的抗體效價，在施打第二劑後28天的血清陽轉率，於成年施打疫苗組達95.65%，於65歲以上的年長者施打疫苗組則達88.57%；中和抗體效價為102.3，與一期臨床試驗結果相近且符合預期，疫苗批次間的結果也符合EUA的標準。「以二期的數據，換算出來的保護力應該在80%至90%，表現還算不錯。」彭文君表示，會將資料交由衛福部食藥署的專家審查委員會進行審查。根據食藥署先前公布期程，最快也要到7月中才能獲得EUA。

專家點出，聯亞的中和抗體效價為102.3，低於高端的662，且兩者都低於WHO認可的疫苗。由於這個數字是疫苗對人體產生保護力的前哨站，也令專家擔心未來會有保護力不足的問題。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，在不同實驗室檢驗，抗體效價難以比較，但高端與聯亞均在中研院執行試驗，高端疫苗的抗體效價為662，與AZ疫苗的抗體效價差不多，但聯亞的抗體效價僅100多，不算高，「確實有些遺憾」。

而聯亞與高端5月底與政府簽署500萬劑預購合約後，日前已經將量產的28萬劑疫苗送至桃園物流中心存放，只要取得EUA，就能在台灣進行施打形。

除台灣市場外，彭文君表示，聯亞也規畫至印度進行規模約1.1萬人的三期臨床試驗，屆時就可以看出保護力數據。同時，聯亞會整合包含美國母公司UBI與美國子公司Vaxxinity資源，取得台灣以外的EUA速度不會太慢。

聯亞 疫苗 台灣

上一則

莫德納疫苗7月開打 陳時中：我一再強調不會等太久

下一則

網傳蘇貞昌勾結謝長廷賣國 前國民黨員遭送辦法官不罰

延伸閱讀

缺技術性資料 台產高端新冠疫苗EUA審查恐延至7月底

缺技術性資料 台產高端新冠疫苗EUA審查恐延至7月底
因應Delta變異株 加拿大疫苗已訂貨到2024年

因應Delta變異株 加拿大疫苗已訂貨到2024年
買疫苗遭勸阻 藍批政府刁難唱雙簧

買疫苗遭勸阻 藍批政府刁難唱雙簧
抗變種病毒 AZ與牛津大學展開改良疫苗試驗

抗變種病毒 AZ與牛津大學展開改良疫苗試驗

熱門新聞

ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

2021-06-22 11:40

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

2021-06-21 10:35
台積電將捐贈BNT疫苗給政府。（本報系資料照片）

砸錢買疫苗 他指台積電、德國、台灣3方都贏

2021-06-20 15:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免