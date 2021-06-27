屏東嚇到了…Delta侵入社區 5大措施急堵

枋山地區村民一早排隊等待篩檢，「村民真的嚇到了」。（中央社）

最早在印度出現的Delta變異株正式進入台灣 社區，指揮中心指揮官陳時中 昨天宣布，屏東計程車司機群聚案病毒定序結果出爐，包括秘魯祖孫在內，12名染疫者中有6人感染Delta變異株，為台灣首見Delta本土病例，其他6人仍等待病毒基因定序，確診者中有人曾到台南、嘉義，相關縣市都已展開調查。

陳時中強調，病毒已進入社區，目前加速篩檢 ，擴大匡列，全力圍堵。指揮中心昨天緊急公布五大措施，包括精準疫調並擴大匡列及採檢，接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢。

台灣昨天新增本土案例78例，境外移入2例，本土病例中有39例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，確診個案中新增13例死亡。本土疫情尚未趨緩，又面臨Delta變異株威脅。陳時中說，指揮中心已採取應變措施。

Delta變異株入侵屏東，楓港及善餘兩村所有商店26日起立即停止營業三天，從空中鳥瞰村內主要街道人車稀少。（記者劉學聖／攝影）

陳時中表示，6月24日起於當地設置社區篩檢站，請足跡重疊民眾篩檢，並加強民眾溝通配合篩檢；另針對確診個案公布社區足跡點，並完成公共場所消毒。此外，也加強當地醫療院所通報及感染管制措施。

為避免群聚事件，屏東當地超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所關閉三天。確診個案若符合單株抗體、瑞德西韋等藥物使用條件也會及時發放，若有出現重症前兆，將迅速處置治療。

Delta確診者主要分布的枋山鄉楓港、善餘兩村，屏東縣長潘孟安稱目前沒有考慮「封村」，但已發給各家戶防疫生活物資，包括衛生紙、餅乾、罐頭、泡麵、白米等，要求民眾避免外出，中央同意以專案方式優先撥補1200劑AZ疫苗，今天起一連三天優先為村民施打。

Delta確診者主要分布的枋山鄉楓港、善餘兩村，當地上千居民心情忐忑，「村民的憂慮全寫在臉上！」鄉長洪啟能說，傳染力強的Delta變異株證實在當地傳播後，村民焦心不已。楓港村長林榮吉說，「籠罩在變種病毒的陰影中，村民真的嚇到了」。