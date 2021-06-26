台疫苗殘劑接種一團亂 政府開快車 基層診所跟不上

台指揮中心突宣布殘劑開放全民接種但標準不明，導致合約醫療院所的殘劑處理方式不盡相同。（記者卜敏正／攝影）

台指揮中心突宣布殘劑開放全民接種但標準不明，導致合約醫療院所的殘劑處理方式不盡相同，有些透過里長、還有的透過預約系統，甚至是實地領取號碼牌排隊等等。有基層診所反映，詢問電話被打爆，中央開放但預約系統還沒跟上，而政府開快車臨時造冊來不及。

基層醫師林應然說，以往診所一天頂多有四、五劑殘劑，打不完就會請鄰里長通知附近符合資格的長輩候補，透過民政造冊把剩下劑量打完。他表示，中央現行開快車擴大開放殘劑接種，臨時造冊來不及，診所還是以系統預約民眾為優先，殘劑還是由民政單位協助。

基層醫師柯仁弘也反映，以往診所殘劑在二、三劑以內，前面有特權打疫苗 事件，政府變得更謹慎，對基層而言反而綁手綁腳，中央突然開放18歲以上可以接種殘劑，昨天一整天詢問電話都沒停過，但現行系統還沒跟上很尷尬，基層得想辦法擬出一個候補機制。

醫院方面，台北榮民總醫院家庭醫學部主任陳曾基指出，醫院疫苗殘劑跟一般診所剩的量差不多，都在一瓶以內，先前殘劑是運用在院內符接種資格，但還未施打的第一劑的醫療人員，往後殘劑施打還是以預約系統為準。

和信治癌中心醫院醫院則是採現場領號制，公共事務部主任曾裕娟說，先前施打依照台北市預約系統，殘劑接種部分，由民眾親赴現場領取號碼牌，在疫苗施打完畢前一小時，醫院會預估剩餘劑量，並依序通知接種。