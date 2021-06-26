我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.3%成人 完全接種疫苗

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

呂秀蓮：總統獨鍾國產、美中疫苗外交戰 台淪疫苗貧戶

台灣新聞組／台北26日電
江啟臣強力要求衛福部公開高端疫苗審查委員名單與過程。（取材自江啟臣臉書）
江啟臣強力要求衛福部公開高端疫苗審查委員名單與過程。（取材自江啟臣臉書）

台灣目前新冠疫苗多為海外捐助，台灣為何會成為疫苗貧戶？內外因素錯綜複雜，前副總統呂秀蓮昨天表示，美中兩強疫苗外交戰及總統獨鍾國產疫苗應是主因。

中時新聞網報導，呂秀蓮昨天在臉書指出，中央疫情指揮中心吹噓一整年的「超前部署」，該做的幾乎全未做，尤其該買的疫苗，毫無著落。一年多來在全球宣傳「Taiwan Can Help」的蔡政府，瞬間令各國都知道「Taiwan Needs Help」，真是情何以堪。

她認為，除了新冠肺炎，英國、印度甚至南美各種更猛更毒的變種病毒接踵而至，這場非典型世界大戰只怕不容易結束，不能再苦等天降甘霖，必須自掏腰包，自尋出路。

國產疫苗爭議不休，前民進黨主席施明德日前呼籲，請全民監督國產疫苗，不能以「台灣安全標準」放行；資深媒體人楊照也質疑，為什麼國產疫苗如何產生，不需經過民主討論、決策，施打疫苗順序可以不經過民主程序討論？

據報導，民進黨立法院黨團昨天記者會，立委鄭運鵬認為，施明德有很大的誤會，「政府有參考世界標準且相對嚴格」，不需要自己詆毀自己的政策。

另據本報系聯合報報導，呂秀蓮日前表示，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」昨天致函蔡英文總統，表達願意協助台灣洽購3000至5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗，原廠包裝，交貨迅速，品質保證。呂秀蓮辦公室昨天再次發出聲明表示，國際團體助買疫苗與中方無關；國際團體請政府直接去函連絡，意在建立政府關係。呂秀蓮無意介入。

此外，高端疫苗緊急授權（EUA）審查在即，卻傳出挺免疫橋接派大舉進入專家會議，才訂出獨步全球以免疫橋接取得EUA標準。國民黨主席江啟臣昨批，蔡政府做法不是挺高端，而是以粗暴審查摧毀高端科學公信力，他強力要求衛福部公開審查委員名單與過程，若政府膽敢粗暴通過，圖利護航私人企業逾越界線，國民黨必將採取法律行動，告發違法官員。

國民黨前主席朱立倫也說，食藥署審查高端EUA前換掉一半的審查委員，政府決心護航高端，台灣民眾都看在眼裡，與其護航高端，不如發展「二代疫苗」。

中廣董事長趙少康質疑，全世界都花幾億美金做三期臨床試驗，只有台灣可以不做，難道台灣這麼聰明，全世界都笨蛋？

疫苗 台灣 呂秀蓮

上一則

挺陳其邁「幽靈簡訊」再現 學者：新認知作戰

下一則

Delta侵台入境檢驗升級 來自7高風險國一律住集中檢疫所

延伸閱讀

紐約華埠7天零確診 法拉盛合格居民100%打過疫苗

紐約華埠7天零確診 法拉盛合格居民100%打過疫苗
全美接種後染疫住院率0.1% 接種後死亡率0.8%

全美接種後染疫住院率0.1% 接種後死亡率0.8%
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

Delta變種病毒肆虐全球 WHO籲打疫苗者戴口罩

Delta變種病毒肆虐全球 WHO籲打疫苗者戴口罩

熱門新聞

ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國在台協會（AIT）19日晚證實，20日將有250萬劑莫德納疫苗抵台。取材自AIT臉書

250萬劑莫德納疫苗20日抵台 AIT：展現美對台灣的承諾

2021-06-19 09:04
台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

2021-06-22 11:40

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

2021-06-21 10:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗