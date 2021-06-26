呂秀蓮：總統獨鍾國產、美中疫苗外交戰 台淪疫苗貧戶

江啟臣強力要求衛福部公開高端疫苗審查委員名單與過程。（取材自江啟臣臉書）

台灣 目前新冠疫苗 多為海外捐助，台灣為何會成為疫苗貧戶？內外因素錯綜複雜，前副總統呂秀蓮 昨天表示，美中兩強疫苗外交戰及總統獨鍾國產疫苗應是主因。

中時新聞網報導，呂秀蓮昨天在臉書指出，中央疫情指揮中心吹噓一整年的「超前部署」，該做的幾乎全未做，尤其該買的疫苗，毫無著落。一年多來在全球宣傳「Taiwan Can Help」的蔡政府，瞬間令各國都知道「Taiwan Needs Help」，真是情何以堪。

她認為，除了新冠肺炎，英國、印度甚至南美各種更猛更毒的變種病毒接踵而至，這場非典型世界大戰只怕不容易結束，不能再苦等天降甘霖，必須自掏腰包，自尋出路。

國產疫苗爭議不休，前民進黨主席施明德日前呼籲，請全民監督國產疫苗，不能以「台灣安全標準」放行；資深媒體人楊照也質疑，為什麼國產疫苗如何產生，不需經過民主討論、決策，施打疫苗順序可以不經過民主程序討論？

據報導，民進黨立法院黨團昨天記者會，立委鄭運鵬認為，施明德有很大的誤會，「政府有參考世界標準且相對嚴格」，不需要自己詆毀自己的政策。

另據本報系聯合報報導，呂秀蓮日前表示，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」昨天致函蔡英文總統，表達願意協助台灣洽購3000至5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗，原廠包裝，交貨迅速，品質保證。呂秀蓮辦公室昨天再次發出聲明表示，國際團體助買疫苗與中方無關；國際團體請政府直接去函連絡，意在建立政府關係。呂秀蓮無意介入。

此外，高端疫苗緊急授權（EUA）審查在即，卻傳出挺免疫橋接派大舉進入專家會議，才訂出獨步全球以免疫橋接取得EUA標準。國民黨主席江啟臣昨批，蔡政府做法不是挺高端，而是以粗暴審查摧毀高端科學公信力，他強力要求衛福部公開審查委員名單與過程，若政府膽敢粗暴通過，圖利護航私人企業逾越界線，國民黨必將採取法律行動，告發違法官員。

國民黨前主席朱立倫也說，食藥署審查高端EUA前換掉一半的審查委員，政府決心護航高端，台灣民眾都看在眼裡，與其護航高端，不如發展「二代疫苗」。

中廣董事長趙少康質疑，全世界都花幾億美金做三期臨床試驗，只有台灣可以不做，難道台灣這麼聰明，全世界都笨蛋？