北農群聚延燒 蔡英文喊話雙北市長：中央會全力支援

蔡英文總統。本報資料照片

台北農產運銷公司爆發群聚感染，中央疫情 指揮中心今天表示，明起人員若未持有PCR陰性證明不得進場，且須於規定完成篩檢後接種新冠肺炎疫苗。蔡英文總統今天在臉書表示，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜 都已經提升相關防疫 作為，中央也會全力支援，強調防疫不分顏色，並於臉書貼文標記（tag）柯文哲、侯友宜及基隆市長林右昌。

蔡總統表示，因應台北農產運銷公司群聚感染事件，對於台北市北農第一、第二市場和新北市三重果菜批發市場，柯文哲和侯友宜都已經提升相關防疫作為，中央也會全力支援。今天凌晨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲及醫福會執行長王必勝前往北農和三重，實地了解防疫狀況。下午，指揮中心更宣布了「市場專案」，要全面強化防疫作為。

蔡總統說，防疫不分顏色，只要各縣市有需要，中央絕對全力幫忙。北農是全國交易量最大的果菜集散中心，人流複雜，影響範圍也很大。目前，從鄰近的新北、基隆，到果菜產地的中南部縣市，各縣市都忙著篩檢、匡列，希望把潛在的感染源找出來，中央也會提供各縣市所需的支援。

蔡總統說，疫情還沒有達到可以放鬆的程度，全國三級警戒也延長到7月12日。大家都辛苦了，一起繼續努力。