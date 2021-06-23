我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

專家催著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

北農群聚延燒 蔡英文喊話雙北市長：中央會全力支援

記者丘采薇／台北報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

台北農產運銷公司爆發群聚感染，中央疫情指揮中心今天表示，明起人員若未持有PCR陰性證明不得進場，且須於規定完成篩檢後接種新冠肺炎疫苗。蔡英文總統今天在臉書表示，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜都已經提升相關防疫作為，中央也會全力支援，強調防疫不分顏色，並於臉書貼文標記（tag）柯文哲、侯友宜及基隆市長林右昌。

蔡總統表示，因應台北農產運銷公司群聚感染事件，對於台北市北農第一、第二市場和新北市三重果菜批發市場，柯文哲和侯友宜都已經提升相關防疫作為，中央也會全力支援。今天凌晨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲及醫福會執行長王必勝前往北農和三重，實地了解防疫狀況。下午，指揮中心更宣布了「市場專案」，要全面強化防疫作為。

蔡總統說，防疫不分顏色，只要各縣市有需要，中央絕對全力幫忙。北農是全國交易量最大的果菜集散中心，人流複雜，影響範圍也很大。目前，從鄰近的新北、基隆，到果菜產地的中南部縣市，各縣市都忙著篩檢、匡列，希望把潛在的感染源找出來，中央也會提供各縣市所需的支援。

蔡總統說，疫情還沒有達到可以放鬆的程度，全國三級警戒也延長到7月12日。大家都辛苦了，一起繼續努力。

防疫 疫情 侯友宜

上一則

台增104例本土確診、死亡24例 三級警戒維持到7/12

延伸閱讀

黑白集╱蔡英文切割高端拆「詐」彈 公道鎖黑箱

黑白集╱蔡英文切割高端拆「詐」彈 公道鎖黑箱
張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外
不怕惹議 羅智強加碼：蔡英文是超級無能無良無恥乞丐

不怕惹議 羅智強加碼：蔡英文是超級無能無良無恥乞丐
蔡英文接種指示變希望 藍酸：自我校正回歸？

蔡英文接種指示變希望 藍酸：自我校正回歸？

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31
ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
75歲以上長者接種疫苗持續作業，昨天高雄市下雨，加上有民眾接種後出現不良反應，許多接種站出現醫護工作人員比長者多的畫面，圖為高雄鼓山中學接種站。記者劉學聖／攝影

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

2021-06-17 16:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
啦啦隊正妹戴口罩激舞 網友挖本尊照片讚「美到窒息」

啦啦隊正妹戴口罩激舞 網友挖本尊照片讚「美到窒息」