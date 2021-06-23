北農快篩首日人潮擠爆 場面一度失控

北農周一休市，22日凌晨恢復交易，市場人聲鼎沸交易熱絡。(記者曾吉松／攝影)

台北農產運銷公司員工及承銷相關人員確診新冠肺炎又多了九人，累計54人，農委會、北市府決定以疫苗 圍堵疫情 ，且24日起快篩陰性才能入場，許多承銷人擔心無法及時完成快篩影響生計，昨湧入快篩站，場面一度混亂。有攤商抱怨沒拿到快篩號碼牌，市府最後臨時增加200個篩檢名額，希望一天篩1000人，讓必須進場的相關人員不受太大影響。

北農前天休市，昨清晨開市時，第一果菜市場承銷人擠成一團、交易熱絡，雖都有戴口罩 ，但僅少數人加上護目鏡防護，有批發商坦言，進入北農害怕染疫，且現場沒規畫承銷商距離，拍賣時擠成一團，還是會有點怕。

台北市長柯文哲昨在會議上發飆，他認為衛生局對北農確診個案疫調不確實，進而爆發群聚事件。衛生局長黃世傑表示，北農情況很複雜，員工來自各縣市導致疫調不夠確實，「市長確實很不滿意，但沒有說要懲處。」

據了解，北農5月底傳出13人確診僅匡列90人，但因員工、承銷商、包裝員、零銷攤商總計約4000人，被質疑匡列不實導致疫情擴大。北市府前天與北農討論後，希望「用疫苗來圍堵疫情」，同時全面快篩，不料昨天太多人湧進快篩站，因動線規畫不當，現場一度失控。