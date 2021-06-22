台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

中央流行疫情指揮中心6月22日14時記者會出席名單第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台灣 本土疫情 自爆發後，相隔38日連續兩日來到確診數二位數以下。今日本土確診案例新增78例COVID-19本土病例，另有1例境外移入，死亡案例數6例，解隔離比例為63.2%。中央疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，目前高風險區域在雙北地區，整體確診個案維持較低，死亡個案也變比較少，代表整體醫療控制已經相對穩定。

指揮中心表示，今日新增78例本土病例，為35例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月14日至6月21日。個案分布以新北市43例最多，其次為台北市25例，南投縣3例，基隆市2例，苗栗縣、彰化縣、桃園市、台中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市10例中，8例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為男性3位、女性3位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月19日至6月19日，確診日介於5月28日至6月21日，死亡日介於6月17日至6月21日。

今日確定病例。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月20日累計公布12,806位確診個案中，已有8,087人解除隔離，解隔離人數達確診人數63.2%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案（案14257）為本國籍50多歲男性，長期於印尼工作，6月20日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館居家檢疫，6月21日出現喉嚨痛等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無框列接觸者。

指揮中心統計，累計1,107,543例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,091,972例排除)，其中14,157例確診，分別為1166例境外移入，12,938例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號 (案10380、案14131)，累計100例移除為空號；自2020年起累計575例COVID-19死亡病例，其中568例本土，個案居住縣市分布為新北市291例、台北市223例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣9例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣、高雄市及花蓮市各1例；另7例為境外移入。