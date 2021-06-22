台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險
台灣本土疫情自爆發後，相隔38日連續兩日來到確診數二位數以下。今日本土確診案例新增78例COVID-19本土病例，另有1例境外移入，死亡案例數6例，解隔離比例為63.2%。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前高風險區域在雙北地區，整體確診個案維持較低，死亡個案也變比較少，代表整體醫療控制已經相對穩定。
指揮中心表示，今日新增78例本土病例，為35例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月14日至6月21日。個案分布以新北市43例最多，其次為台北市25例，南投縣3例，基隆市2例，苗栗縣、彰化縣、桃園市、台中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市10例中，8例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。
指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為男性3位、女性3位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月19日至6月19日，確診日介於5月28日至6月21日，死亡日介於6月17日至6月21日。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月20日累計公布12,806位確診個案中，已有8,087人解除隔離，解隔離人數達確診人數63.2%。
指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案（案14257）為本國籍50多歲男性，長期於印尼工作，6月20日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館居家檢疫，6月21日出現喉嚨痛等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無框列接觸者。
指揮中心統計，累計1,107,543例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,091,972例排除)，其中14,157例確診，分別為1166例境外移入，12,938例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號 (案10380、案14131)，累計100例移除為空號；自2020年起累計575例COVID-19死亡病例，其中568例本土，個案居住縣市分布為新北市291例、台北市223例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣9例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣、高雄市及花蓮市各1例；另7例為境外移入。
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