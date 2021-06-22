多國疫苗混打 台指揮中心拍板打同一種

對於有醫師建議莫德納、ＡＺ疫苗混打，指揮中心認為缺乏臨床實驗，仍決定一、二劑打同一種疫苗。(記者林伯東／攝影)

因供貨延遲和疫苗 副作用，許多國家疫苗為提高接種速度，而採取混打策略，台灣 目前莫德納 疫苗數量超過ＡＺ疫苗，不少醫師建議考慮混打。不過，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，現仍缺乏ＡＺ疫苗混打莫德納疫苗的臨床實證，因此，決定第一及第二劑都打同一種疫苗。

據本報系聯合報報導，全球數國由於供貨延遲和安全問題導致疫苗接種速度趨緩，越來越多國家正考慮改用不同品牌的新冠疫苗進行第二劑接種的「混打策略」，而目前幾項醫學研究也正在測試混打疫苗的功效，路透近日在報導中列舉數個目前正權衡或已決定採用這種混打方案的國家。

以韓國為例，當局宣布7月將進行不同廠牌第2劑新冠疫苗混合施打，預估76萬已經接種過AZ疫苗的人、第2劑將會改為輝瑞疫苗。此外，加拿大國家免疫諮詢委員會（NACI）早於6月1日，就針對該國疫苗接種指南進行更新，並於當中首次提到疫苗混打的可行性，最終在17日宣布，各省應為第一劑AZ疫苗的接種者提供不同的第二劑疫苗。義大利醫藥機構「AIFA」也在14日確定混打疫苗。

至於如西班牙、英國和美國等國，當局接已陸續展開針對成年人疫苗混打的臨床試驗，以評估不同疫苗接種的安全性和免疫原性。俄羅斯也已經開始在阿拉伯國家試驗結合其「史普尼克-V」（Sputnik V）疫苗和各種中國產疫苗，宣稱目前未發現任何負面副作用。

張上淳表示，國際相關研究主要是針對ＡＺ與ＢＮＴ混打，第二劑改打莫德納的實證資料還不夠多，為此，除非打第一劑ＡＺ疫苗後，出現嚴重過敏反應，第二劑才會允許換另一廠牌，等到更多本土資料證實ＡＺ加上莫德納的免疫效果好且沒有不良反應，會考慮開放混打。

指揮官陳時中表示，混打不確定性多，因為疫苗和病毒都很新，世界各國的施打策略都是根據疫苗涵蓋率和疫苗免疫強度而定，指揮中心會對社會做最好的安排。

據中國時報報導，台大兒童醫院院長黃立民表示，混打是將來新冠疫苗接種趨勢，建議國內應盡早研究如何混打。不過，指揮中心仍建議，除非第一劑接種後出現嚴重不良反應，否則二劑疫苗都應打相同品牌。

黃立民表示，歐洲實驗已證明疫苗可以混打，但有所謂「方向性」，例如第一劑打AZ後，第二劑可以打莫德納或BNT，較不會出現血栓；從國外初步研究來看，第一劑打AZ，第二劑混打，效果甚至會比打二劑AZ來得好。

但莫德納和BNT打完第一劑不能回頭再打AZ，因為效果不好。混打若效果變差就失去意義。換言之，第一劑打mRNA疫苗的人，第二劑最好也打mRNA疫苗，否則保護效果將不如預期。黃立民強調，雖然血栓的不良反應會出現在腺病毒載體疫苗，如AZ和嬌生，但其實出現血栓的機率非常少。

至於國產疫苗能否與AZ、莫德納等混打？黃立民表示，這就是國產疫苗接下來該做的研究，建議疾管署、國產業者通過緊急使用授權（EUA）後，啟動小型試驗測試混打的安全性與有效性。

他指出，未來如果要打第三針，很難避免不會混打，指揮中心在疫苗混打議題，卻屢次強調「國外的混打實驗正在進行」，其實很多時候台灣都是先參考國外經驗才動起來，台灣目前還沒有相關實驗，「這也是為什麼我們常常比別人慢，但也沒辦法。」

前疾管局局長蘇益仁則指出，台灣無法混打疫苗是法規問題，國外已有很多提案指出疫苗混打在科學上不成問題。若政府有意開放混打疫苗，可先找約20人打AZ，第2劑打莫德納，看安全性、抗體效價產生情形。

對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨表示，預防接種組（ACIP）近日曾討論疫苗混打，目前國際間雖有幾篇報告，但個案數不多，且是AZ混打BNT，沒有AZ混打莫德納。儘管莫德納與BNT都屬mRNA，但是不同廠家也缺乏證據，因此目前暫時不要混打。

不過，他也表示，不反對台灣透過臨床試驗來證實，例如第一劑打AZ，第二劑打莫德納，等有具體資料再來決定。