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台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

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台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

記者楊雅棠、邱宜君、陳雨鑫、黃惠群／台北20日電
台灣今天再新增本土新冠肺炎個案107例、兩例境外移入，另新增11例死亡個案。陳時中表示，目前約有六成確診者已解隔離。（圖：指揮中心提供）
台灣今天再新增本土新冠肺炎個案107例、兩例境外移入，另新增11例死亡個案。陳時中表示，目前約有六成確診者已解隔離。（圖：指揮中心提供）

台灣本土疫情日漸趨於平穩，指揮中心指揮官陳時中昨表示僅七縣市有新增案例，疫情整體趨勢往下；但國內仍未脫離疫情三級警戒。國內今天再新增本土新冠肺炎個案107例、兩例境外移入，另新增11例死亡個案。陳時中表示，目前約有六成確診者已解隔離。

陳時中表示，今日新增的107例本土病例，為57例男性、50例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年6月4日至6月19日。個案分佈以新北市44例最多，其次為臺北市31例，桃園市16例，台中市6例，新竹縣4例，苗栗縣3例，彰化縣、宜蘭縣及基隆市各1例。其中雙北地區以外縣市32例中，27例為已知感染源、2例關聯不明、3例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

台灣今天再新增本土新冠肺炎個案107例、兩例境外移入，另新增11例死亡個案。陳時...
台灣今天再新增本土新冠肺炎個案107例、兩例境外移入，另新增11例死亡個案。陳時中表示，目前約有六成確診者已解隔離。（圖：指揮中心提供）

台灣本土確診趨勢。（圖：指揮中心提供）
台灣本土確診趨勢。（圖：指揮中心提供）

新增的11例死亡個案，為男性5位、女性6位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月15日，確診日介於5月18日至6月16日，死亡日介於6月15日至6月18日。

陳時中指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月18日累計公布1萬2572位確診個案中，已有7496人解除隔離，解隔離人數達確診人數59.6%。

今日新增2例境外移入中，案14020為菲律賓籍20多歲男性，5月13日自菲律賓來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至集中檢疫所檢疫，5月27日檢疫期滿採檢為陰性，由公司安排至其他住所進行一人一室隔離，6月13日由公司安排採檢陰性，18日再次採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，檢疫及自主健康管理期間均為一人一室，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案14072為本國籍20多歲女性，6月18日自日本返台，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至防疫旅館檢疫，6月19日因出現腹瀉、肌肉及關節痠痛、全身疲倦等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已匡列同班機旅客共1人，列居家隔離。

國內累計1萬4005例確診，分別為1165例境外移入，1萬2787例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計98例移除為空號。

自2020年起累計549例新冠肺炎死亡病例，其中542例本土，個案居住縣市分布為新北市274例、臺北市217例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

台灣今天再新增本土新冠肺炎個案107例、兩例境外移入，另新增11例死亡個案。陳時...
台灣今天再新增本土新冠肺炎個案107例、兩例境外移入，另新增11例死亡個案。陳時中表示，目前約有六成確診者已解隔離。（圖：指揮中心提供）

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