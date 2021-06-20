打AZ疫苗…全台已逾60死 最年輕僅42歲

台南市北區中型接種站19日開設，接種民眾零星，一個上午僅約30人來施打。（記者鄭維真／攝影）

AZ疫苗 開放大規模接種以來，長者死亡案例頻傳，累計全台超過60死，絕大多數均有慢性病，死因是否與疫苗相關待釐清。其中，桃園、台中市最多，各有四例，最年輕的是台中42歲男子，因脊髓損傷長期臥床，12人超過80歲高齡。

此外，本土疫情 日漸趨於平穩，但台灣 仍未脫離疫情三級警戒。中央流行疫情指揮中心19日公布台灣新增128例COVID-19病例，為127例本土、1例境外移入；確診個案中新增20例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，目前疫情整體發展趨勢往下，還要持續將病例控制住。

指揮中心統計，台灣累計104萬4211例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1028898例排除)，自2020年起累計538例COVID-19死亡病例，其中531例本土，另7例為境外移入。

接二連三的死亡案例也衝擊民眾接種意願，不少縣市大型接種站人氣稀落，高雄市昨發出8500多張通知單，僅約兩成接種，中部各縣市也明顯出現緩打潮，不僅長者天人交戰，兒女也徬徨不已，擔心有萬一將終身愧疚，部分長者詢問是否可打莫德納，醫護一律回應「效果差不多」。高雄、台南、嘉義市和屏東縣均提前下修放寬接種年齡，盼增加施打進度。

指揮中心疫苗不良事件通報的死亡案例累積則達到49例，陳時中表示，目前已經有四例經過司法解剖，「目前沒有死亡個案判定與疫苗有關，會持續監測不良事件偵測安全疑慮做出相關因應」。

陳時中指出，昨新增通報24例接種後死亡案件，皆於施打三日內死亡，多數為高齡長者且有慢性疾病。目前經司法相驗解剖且有正式報告有四例，介於70多歲至90多歲，初研死因粥狀動脈硬化、主動脈瘤破裂及心肌梗塞，另外一例為支氣管性肺炎。

外界也好奇是否有哪些猝死表徵可能與疫苗直接相關？指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，還是要考慮時序性，但光有時序不能說這跟疫苗有關，「最後仍要再請專家判斷」。

據指揮中心統計，截至18日，已有137萬4956人次接種過AZ疫苗，其中近27萬為70歲以上長者；已有2.7萬名民眾完成兩劑AZ疫苗接種，4月12日至5月9日有6.7萬人已接種第一劑疫苗的民眾，預計6月23日可開放繼續接種第二劑AZ疫苗。