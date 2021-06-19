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美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

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美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

編譯李京倫、華盛頓記者張文馨、記者謝承恩／綜合報導
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

台灣苦等疫苗美國在台協會（ＡＩＴ）證實，6月6日美國參議員譚美、蘇利文及昆斯訪台宣布的75萬劑莫德納疫苗之外，美國將再捐贈175萬劑，共250萬劑給台灣。專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，駐美代表蕭美琴現場送機，預計今晚抵台。

近日本土疫情趨於平穩，但三級警戒持續，昨天新增127例本土病例、一例境外移入，確診個案中新增20例死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，昨天僅七縣市有新增案例，看可否把病例從一個個縣市控制下來，疫情整體趨勢往下，但現階段仍以控制病例數為主，面對疫情依然緊張，希望疫苗順利施打。

拚8月底1000萬劑

截至昨天，抵台疫苗已有235.66萬劑，今天莫德納疫苗250萬劑來台，可暫時舒緩國內疫苗不足的壓力。指揮中心日前表示，疫苗到貨目標為8月底1000萬劑，陳時中昨天於記者會中表示，「我們在努力」。

ＡＩＴ昨表示，「此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一分子。」美方資深官員說，能夠迅速交付疫苗，是因為美台雙方專家都解決了行政規範方面的問題，「我們分配或交付這些疫苗，並未附帶政治和經濟條件，捐贈疫苗是為了救命」。

美：沒有附帶條件

一名美國政府資深官員19日表示，250萬劑莫德納疫苗19日將送往台北，美國分享疫苗不為獲得好處或爭取讓步，沒有附加條件，唯一目標就是挽救性命，「台灣在爭取疫苗的過程中，面臨不公平挑戰，這次捐贈更形重要」。這250萬劑援台疫苗，原本計畫經由ＣＯＶＡＸ轉來，但為爭取時效，由美國起飛直接來台。

台灣購買德國ＢＮＴ疫苗不力，台灣政府指控原因是北京當局施壓，但中國否認，說台灣可以自由透過上海復星醫藥購買。上海復星取得ＢＮＴ疫苗大中華地區獨家代理權，拜登政府資深官員說：「中國為了政治目的阻止台灣購買疫苗，我們認為應該譴責」。

路透稱疫苗外交

路透說，美國正透過所謂「疫苗外交」與北京當局競爭地緣政治影響力。譚美、蘇利文及昆斯本月6日訪台時，曾宣布將援台75萬劑新冠疫苗，但未揭示廠牌和交付日期；中國曾多次提議捐贈新冠疫苗給台灣，但台北當局表示擔心中國疫苗安全性。

美國國務院亞太副助卿費德瑋17日說，中國「非常積極地透過捐贈疫苗，誘使更多台灣邦交國轉向」。

台灣正努力讓已訂購的數以百萬計疫苗加速到貨。台灣2350萬人口中，僅約6%接種一劑以上疫苗。路透說，美國捐贈疫苗的時機，正是華府與台北當局合作為晶片等戰略物資創造安全供應鏈時。台灣是重要的晶片製造地，晶片對美國車廠等產業至關重要。

蔡：真朋友真進展

另外，陳時中昨天也宣布，5月9日前曾接種第一劑ＡＺ疫苗的民眾，可於6月23日起接種第二劑ＡＺ疫苗。蔡英文總統昨晚在臉書表示，這兩周以來，這是真朋友真進展，大家都能感受到美國對台灣的支持。晚間陳時中也表示：「真朋友、真性情，我們這次真的有感受到了」。

疫苗到貨狀況 資料來源／指揮中心 製表／謝承恩
疫苗到貨狀況 資料來源／指揮中心 製表／謝承恩

疫苗 台灣 美國

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