台灣43長者死亡 生前打疫苗 尚未接種者 陷天人交戰

台灣長者打疫苗猝死案例頻傳，高雄市府18日特別安排長輩在大寮中庄朝中宮前接種疫苗，希望神明保佑，可以舒緩長者壓力。(記者劉學聖／攝影)

全台17新增16例施打AZ疫苗 後死亡案，除一人為63歲，其餘皆超過75歲，全台連日施打AZ疫苗累計已43死，但死因與施打疫苗是否相關尚待釐清；受到猝死 影響，許多長者陷入天人交戰，南部有家族經表決後決定集體放棄。新北市長侯友宜 說，昨天施打率比前兩天低，這是不爭的事實；台中市長盧秀燕也說，死亡率有一點偏高。

施打AZ疫苗猝死案，新北市昨新增5例、桃園市、苗栗縣及雲林縣各2例，台北市、台中市、南投縣、嘉義縣及台東縣各1例。部分縣市政府依規定通報疫苗不良事件，也將協助家屬提「預防接種受害救濟」申請。

至於符合資格的長輩本周若暫緩施打，北市安排下周一「補打」，新北隨時想打都可以。侯友宜說，大家不用急，一定可打到疫苗；台北市長柯文哲昨視察施打情況時說，沒有緩打情形，「裡面都滿的」。北市議員游淑慧說，內湖、南港區預約人數還不到周一的三成，猝死新聞有影響，且莫德納疫苗又來了，也影響大家施打選擇。

新北5例都有慢性病，63歲有慢性病的男子14日接種疫苗，15日正常作息，晚間跌倒送醫，16日凌晨死亡；81歲婦人17日上午接種，17日下午血氧低送急診，當天深夜不治；長期臥床的99歲婦人16日下午接種，17日深夜血氧低送醫急救，18日凌晨死亡。86歲婦人15日上午接種，18日凌晨救護人員抵達時已死亡；86歲男子15日上午接種，16日晚上發燒，17日凌晨死亡。

桃園市91歲呂姓男子和96歲項姓男子，都是15日接種疫苗，17日身體不適過世。

苗栗縣90歲老翁15日下午接種疫苗，前天上午身體不適，吃早餐後嘔吐，意識喪失，送醫不治；86歲老翁15日接種，他數年前罹患大腸癌，家人前天下午發現老人家睡午覺後無法叫醒，送醫不治。

雲林縣86歲患咽喉癌老翁15日施打後，出現頭暈、骨頭痠痛，甚至還咳出血，送醫已來不及；83歲婦人15日去洗腎順便打疫苗，回家後就一直昏睡，前天被家人發現人工血管沒再流動，送醫不治。

台北市89歲陳姓婦人15日施打疫苗後，連日來嘔吐、發燒，18日上午被兒子發現沒有呼吸心跳。

台中市86歲老翁17日接種疫苗四小時後，洗澡時胸悶不舒服，送醫搶救無效，醫院診斷死因為心因性休克，經導管檢查，老翁有心臟血管嚴重阻塞情況。

南投縣長照機構住民75歲老翁15日接種，打完後並無異樣，護理人員18日凌晨發覺他臉色異常，檢查已無生命徵象。