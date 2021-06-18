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願打國產才造冊 柯：政府不演了 國民黨批放水

台灣新聞組／台北18日電
國產高端疫苗還沒正式拿到衛福部緊急授權，但工業區廠商大規模施打造冊卻要求「不願施打國產疫苗請勿入冊」，引發質疑。記者陳正興／攝影
國產高端疫苗還沒正式拿到衛福部緊急授權，但工業區廠商大規模施打造冊卻要求「不願施打國產疫苗請勿入冊」，引發質疑。記者陳正興／攝影

經濟部多個工業區進行接種新冠疫苗調查，要求「如有員工不願施打國產疫苗或指定特定疫苗者，請勿列入名冊」。國民黨立委洪孟楷表示，昨天再收到兩張不同工業區傳來的施打通知，分別是高雄岡山本洲產業協進會及中興工業區，質疑政府為國產疫苗黑箱放水。

據本報系聯合報報導，洪孟楷日前揭露，嘉義朴子工業區接到公文已在做國產疫苗施打造冊前置作業，但台灣EUA尚未通過，質疑是施壓工業區打國產疫苗。經濟部隨即澄清，是預先調查工業區內廠商意願及場地規畫，以提高疫苗接種效率。

洪孟楷昨再質疑，經濟部說法避重就輕，國產疫苗目前沒有1支取得認證，甚至僅有2期期中分析報告，現在已在安排7月施打，分明為國產疫苗全程開綠燈。國民黨主席江啟臣質疑，目前沒有國產疫苗通過緊急使用授權，難道經濟部可核准國產疫苗的緊急使用授權？

「施打疫苗要尊重我們意願。」南部某工業區陳姓廠商說，疫苗調查會產生風波，關鍵在疫苗不足，才引發立委、外界揣測，調查是施壓工業區員工打國產疫苗。

朴子工業區廠商聯誼會主委楊碩霖說，這封調查信函，是工業區廠商聯合總會為爭取疫苗施打，在端午節連假前發出，因疫苗不夠，不知能爭取到什麼種類疫苗及數量，才註明不選擇疫苗種類登記造冊，不是強迫打國產疫苗；今天要完成調查回報。

本洲產業園區廠商協進會表示，意願調查書只是先造冊，施打時間未明，若不願意施打不會列入名冊；因國人對於疫苗需求急迫，才會配合發文調查。

民眾黨立委賴香伶說，國產疫苗尚未取得衛福部核准許可，工業局急於調查施打意願，「未核准就推銷」，容易引起國人憂慮，工業局作法欠缺考量，應該檢討。

台北市長柯文哲昨天被問及國產疫苗還沒拿到EUA，就先調查施打意願，合理嗎？柯文哲僅回應，「政府終於不演了。」高雄市長陳其邁則表示，疫苗施打是科學問題，須尊重專業意見，會經疫苗小組評估，再決定要不要施打。

另據了解，目前施打疫苗意願調查，不光在工業區，有百貨業者透露，的確接到經濟部商業司指示，希望了解員工對於施打疫苗，以及是否排斥國產疫苗等做登記。

另據台北中國時報報導，各地工業區被要求向員工造冊打國產疫苗，也要求外籍移工能入冊，藍委洪孟楷昨批評，缺乏雙語的意願調查表，簡直就是欺負外籍移工看不懂中文，若強迫移工打國產疫苗，將成國際醜聞；國民黨主席江啟臣也痛批經濟部超前授權。

疫苗 國民黨 柯文哲

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