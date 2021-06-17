新聞評論／神壇站年半 陳時中金光化灰燼
藝人賈永婕募款捐贈300多台「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC）給各地醫院，用來搶救新冠患者，引發外界好評，卻也意外映照指揮中心的無能與遲緩。陳時中被問到此事，僅輕描淡寫說政府也買了500台，其中200台當天即可到貨。兩相對照，賈永婕僅憑網友轉達的醫護人員心聲，三天之內即募款買到300多台現貨送出；而陳時中當了一年半指揮官竟聽不到醫護心聲，全台400多人染疫身亡後他才訂購救命神器，蔡政府不羞愧嗎？
一台HFNC全配定價是27萬（台幣，下同，約9700美元），賈永婕募到9000多萬元，因此購買了342台，立刻就能上陣挽救重症患者性命。而蔡政府編列了8000多億元防疫紓困特別預算，快意撒了四波紓困金；但一年半來卻未想到要及早備妥這種「救命神器」，直到400多條人命流逝才驚覺需要採購。這並不只是行政效率的問題，政府擁有絕對的權力和資源，當它不以人民為念時，它就什麼都聽不見，聽不見醫護人員的呼聲，聽不進專家學者的建言。
這波本土疫情來得猛爆，許多人來不及送醫即告猝死，有些人則來不及治療即病故。主要原因，除了像HFNC這樣的高氧救命器材缺乏，一些新冠救治藥物如瑞德西韋和單株抗體藥品也都準備不足。有重症患者住在加護病房，竟苦等多日等不到瑞德西韋藥物；對此，指揮中心辯稱插管病人已不適合使用瑞德西韋。深入探討，真正的問題在台灣的瑞德西韋存量有限，指揮中心則嚴控嚴管，醫院申請使用的手續極為繁瑣，以致往往貽誤搶救時機。
再看，去年10月美國前總統川普確診後能迅速痊癒，是使用了複合式的單株抗體療法。對此，因不滿蔡總統介入國產疫苗決策而辭去食藥署審查委員的中研院士陳培哲，今年初即曾建議指揮中心引入這種療法。遺憾的是，他的建議始終未獲陳時中接納，以致在這波本土疫情的高峰期，失去了不少搶救寶貴生命的機會。一直到6月6日，指揮中心才拍板決定緊急採購單株抗體藥物，豈不太遲。
回顧自去年至今，蔡政府洋洋自得的「超前部署」，除了以實名制嚴格管制口罩的分配，到底做了什麼防患未然的部署？如今想來，答案其實是令人憤怒、困惑又哀傷的。憤怒的是，陳時中一年多來享盡了全台人民「順時中」的崇拜和歌頌，但如今到了見真章的時刻，台灣卻是要疫苗沒疫苗，要篩檢沒量能，要救命沒藥物，這是什麼樣的指揮官？困惑的是，陳時中去年刁難小明返鄉、拒絕大陸代理商經手BNT疫苗，若真是為了台灣的國格和尊嚴，但他為何能對台灣人命的流逝表現得那麼漠然？哀傷的是，台灣擁有這麼多守法遵令的公民，政府一聲令下幾無人敢違；但蔡政府卻用傲慢、冷漠、遲緩、失效的官樣文章來應對這場疫情，讓人民沒有疫苗可打，讓確診者沒有藥物可醫。這對得起台灣老百姓嗎？
如果說政府的失效與遲緩是官僚體系難以避免的事，因此諾富特的公文必然會跑輸病毒；但面對官員的冷血和推諉，人們難道連人命流失也必須無條件接受？陳時中至今不願承擔「3＋11」的決策錯誤，甚至一度厚顏地將責任推給副指揮官陳宗彥，並推稱沒有會議紀錄。這樣一個不虛心檢討又毫無責任感的人，最近又對華航做出「7＋7」的開放決策，他不會在同一個地方跌倒兩次嗎？
去年在神壇上金光閃閃的陳時中，如今只剩下片片灰燼，他的國王新衣能說是賈永婕隻手戳破的嗎？
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