新聞評論／神壇站年半 陳時中金光化灰燼

中央疫情指揮中心指揮官陳時中（左）。（記者曾學仁／攝影）

藝人賈永婕募款捐贈300多台「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC）給各地醫院，用來搶救新冠患者，引發外界好評，卻也意外映照指揮中心的無能與遲緩。陳時中 被問到此事，僅輕描淡寫說政府也買了500台，其中200台當天即可到貨。兩相對照，賈永婕僅憑網友轉達的醫護人員心聲，三天之內即募款買到300多台現貨送出；而陳時中當了一年半指揮官竟聽不到醫護心聲，全台400多人染疫身亡後他才訂購救命神器，蔡政府不羞愧嗎？

一台HFNC全配定價是27萬（台幣，下同，約9700美元），賈永婕募到9000多萬元，因此購買了342台，立刻就能上陣挽救重症患者性命。而蔡政府編列了8000多億元防疫紓困特別預算，快意撒了四波紓困金；但一年半來卻未想到要及早備妥這種「救命神器」，直到400多條人命流逝才驚覺需要採購。這並不只是行政效率的問題，政府擁有絕對的權力和資源，當它不以人民為念時，它就什麼都聽不見，聽不見醫護人員的呼聲，聽不進專家學者的建言。

這波本土疫情來得猛爆，許多人來不及送醫即告猝死，有些人則來不及治療即病故。主要原因，除了像HFNC這樣的高氧救命器材缺乏，一些新冠救治藥物如瑞德西韋和單株抗體藥品也都準備不足。有重症患者住在加護病房，竟苦等多日等不到瑞德西韋藥物；對此，指揮中心辯稱插管病人已不適合使用瑞德西韋。深入探討，真正的問題在台灣 的瑞德西韋存量有限，指揮中心則嚴控嚴管，醫院申請使用的手續極為繁瑣，以致往往貽誤搶救時機。

再看，去年10月美國前總統川普確診後能迅速痊癒，是使用了複合式的單株抗體療法。對此，因不滿蔡總統介入國產疫苗 決策而辭去食藥署審查委員的中研院士陳培哲，今年初即曾建議指揮中心引入這種療法。遺憾的是，他的建議始終未獲陳時中接納，以致在這波本土疫情的高峰期，失去了不少搶救寶貴生命的機會。一直到6月6日，指揮中心才拍板決定緊急採購單株抗體藥物，豈不太遲。

回顧自去年至今，蔡政府洋洋自得的「超前部署」，除了以實名制嚴格管制口罩的分配，到底做了什麼防患未然的部署？如今想來，答案其實是令人憤怒、困惑又哀傷的。憤怒的是，陳時中一年多來享盡了全台人民「順時中」的崇拜和歌頌，但如今到了見真章的時刻，台灣卻是要疫苗沒疫苗，要篩檢沒量能，要救命沒藥物，這是什麼樣的指揮官？困惑的是，陳時中去年刁難小明返鄉、拒絕大陸代理商經手BNT疫苗，若真是為了台灣的國格和尊嚴，但他為何能對台灣人命的流逝表現得那麼漠然？哀傷的是，台灣擁有這麼多守法遵令的公民，政府一聲令下幾無人敢違；但蔡政府卻用傲慢、冷漠、遲緩、失效的官樣文章來應對這場疫情，讓人民沒有疫苗可打，讓確診者沒有藥物可醫。這對得起台灣老百姓嗎？

如果說政府的失效與遲緩是官僚體系難以避免的事，因此諾富特的公文必然會跑輸病毒；但面對官員的冷血和推諉，人們難道連人命流失也必須無條件接受？陳時中至今不願承擔「3＋11」的決策錯誤，甚至一度厚顏地將責任推給副指揮官陳宗彥，並推稱沒有會議紀錄。這樣一個不虛心檢討又毫無責任感的人，最近又對華航做出「7＋7」的開放決策，他不會在同一個地方跌倒兩次嗎？

去年在神壇上金光閃閃的陳時中，如今只剩下片片灰燼，他的國王新衣能說是賈永婕隻手戳破的嗎？