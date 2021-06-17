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AZ開打2天 全台接種長者11猝死 多有慢性病史

台灣新聞組╱綜合17日電
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。(記者潘俊宏／攝影)
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。(記者潘俊宏／攝影)

日本贈台的AZ疫苗前天開打，但各地陸續傳出長者施打疫苗後死亡的事件。截至昨晚9點，有11例死亡通報，新北、台中各3例，北市、彰化、嘉市、新竹縣市各1例，初步了解這些長者多有慢性病史，各縣市衛生單位已協助釐清死因。

台灣昨天新增167例新冠肺炎本土確診個案、18例死亡個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，整體趨勢發展稍微往下，但這波疫情稍微不注意就可能復燃，「面對疫情的緊張時刻，現階段希望疫苗要能順利施打」。

台灣疫苗推動協會秘書長、台大小兒科主治醫師呂俊毅說，死亡與打疫苗不一定有正相關；台大兒童醫院院長黃立民說，指揮中心需釐清施打疫苗致死為「因果關係」還是「時序關係」；哈佛大學流行病學博士、 台大醫院急診部臨床副教授李建璋指出，疑案恐層出不窮，健保署應即時公開健保資訊，以大數據分析長者接種疫苗致死比率供日後臨床醫師參考，平息外界疑慮。

台中90歲蔡姓婦人前天接種疫苗，晚上意識模糊、發燒，旋即過世；家人指老婦身體不錯，衛生局則說有阿茲海默症病史。94歲林姓老翁前天接種，昨晨死亡，他有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史。60歲邱姓男子有腎臟癌、糖尿病、左眼失明，平日多臥床，前天下午接種，昨晨身體不適送醫後死亡，醫師初判死因與疫苗無關。

新北某長照機構69歲蔡姓男住民，前天打完疫苗後不舒服，昨上午10時被發現死亡，他有高血壓、糖尿病及心臟病等慢性病史；81歲女性洗腎患者前天到診所洗腎後接種，昨早被家人發現死亡；88歲長者前天打疫苗，返家後並未不適，昨晨死亡。

指揮中心統計，昨天台灣接種超過14萬人次，陳時中說，1天要打這麼多量，實在不簡單，未來疫苗來量更大時，一周打上百萬劑應該是沒有問題。第二批莫德納疫苗於6月18日配送7萬3200劑，除開放第一類至第3類對象接種，另供國航機組員、民航航空第一線人員，陳還透露，新一批莫德納疫苗也將抵台。

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