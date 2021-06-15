台三級警戒以來確診數新低 陳時中：不排除分階段降級

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖:指揮中心提供)

疫情 趨緩？三級警戒以來確診數最低，今5日新增132例本土，確診個案8死。連三日單日個案低於200人，疫情似有趨緩趨勢，疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，有緩坡下降，但不能放鬆。對於6月28日可能分階段降級？ 陳時中表示，視疫情變化，不排除可能。

有關疫苗 配發及接種作業，指揮中心再次向各地方政府說明，前一批COVAX分配之40.98萬劑及本次日本政府提供之124萬劑AZ疫苗，均以疫情狀況、疫苗可分配數量、接種情形等綜合評估後，訂定分配數計算基礎之公式，對各地方政府依比例公平、公開透明分配，指揮中心也會根據各地方政府之疫情及後續接種情形等狀況分析，滾動檢討並加強配送作業。

有關指揮中心已公布之目標接種族群，其疫苗施打不受戶籍地限制，請地方政府依序完成民眾預約接種作業；另地方政府建請指揮中心就目前開放施打對象重新評估研議部分，鑒於疫苗量有限，仍請各地方政府依造冊對象及接種計畫審慎作業，有關第七類施打對象部分，指揮中心正與相關機關進行盤點，也會參考地方政府建議，依實際狀況完備造冊作業。

今疫苗開打有效率，對此，陳時中表示，將提早發送第二批疫苗。針對各縣市75歲人口以上施打率，原目標27%發送現在提高至53%。其中，雙北加發10%配額，中高風險縣市加發5%，另外金門澎湖小琉球等外島，加發1000-2000劑疫苗。