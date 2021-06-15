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1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

各國超前部署搶訂二代疫苗 台灣明後年恐再鬧疫苗荒

記者邱宜君、李樹人／台北15日電
台東縣政府開放75歲以上設籍台東長者接種，15日起開始施打。（台東縣政府提供）
台東縣政府開放75歲以上設籍台東長者接種，15日起開始施打。（台東縣政府提供）

專家表示，很多國家已積極採購2022、 2023年的疫苗，南韓、新加坡更爭取代工，反觀台灣，今年只買六成人口所需，到貨量又低，更不用說討論明後年需求，如果還是靠國產疫苗撐場面，等於重蹈覆轍，預期明後年仍鬧疫苗荒。

專家更擔心，台灣再不行動，恐不只明年買不到，未來幾年內都將成為疫苗孤兒。

疫苗是解封希望之所繫，但目前全球疫苗到貨量不足，又有集中於少數富有國家的趨勢，全球目前已經施打了22億劑疫苗，七大工業國（G7）就占了5.6億劑，日前舉行的高峰會中，G7與歐盟領袖承諾捐贈疫苗至少10億劑。過去認為今年下半年新冠疫苗將是買方市場，但如今看來並非如此。

除了疫苗生產量不足，前疾管局長蘇益仁指出，為了因應病毒變異，歐美大廠正開發第二代疫苗，而許多國家都在搶訂中，明後年訂單已非常大量，台灣必須趕快下單，否則明年初，甚至後年，將再度面臨疫苗不足困境。

台大兒童醫院院長黃立民建議，政府應該積極與國際各大廠商接洽，提早購買明後年疫苗，台灣又不是沒有錢，找兩三家大廠洽購，費用可以多一點，以確保廠商供貨時間。

至於國產疫苗，黃立民認為，一開始選擇蛋白疫苗，就等於繞遠路，但「頭已經洗下去了」，未來一定要走完第三期，此外，應該慎重考慮研發代工RNA疫苗，實際參與，從中獲得技術。

黃立民表示，新加坡、南韓在研發生產採購上拚不贏歐美國家，但已爭取到上市疫苗大廠的代工，已分別成為美國政府和德國BNT的疫苗生產合作夥伴，這值得台灣參考、借鏡。

疫苗 台灣 新加坡

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