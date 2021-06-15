1年3億劑生產線轉向泰國 台拒絕AZ代工代價不小

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗15日起全台開打，圖為新莊體育館接種站醫護人員依序替年長者施打。(中央社)

最近爆出台灣 與泰國 兩方元首對新冠疫苗 的供應隔空交鋒訊息，但多數人不知道，泰國現在可以生產AZ疫苗，原來是台灣政府將代工生產機會拒之門外後，AZ藥廠才轉往泰國設立的生產基地，當時錯誤的決定，現在嘗到苦果。

衛福部長陳時中日前在立法院證實，去年AZ藥廠曾想請台灣代工生產3億劑疫苗，但一方面「有人不太喜歡這樣」，另一方面台灣只能代工1億劑，衛福部經過評估後覺得太過沉重，因此未能促成合作。

據了解，去年7月底，國際各大藥廠陸續展開新冠疫苗的生產及銷售布局，台灣曾有機會透過民間的教會人脈關係來牽線，找到AZ藥廠背後的英國牛津大學研究團隊，牛津願意支持AZ藥廠與台灣進行代工合作的談判。

AZ藥廠當時希望在全球廣設代工廠，亞洲的日本及韓國都有AZ疫苗代工廠。AZ藥廠亞洲區總部也安排主管由新加坡來台，與台康生技展開代工合作談判。台康一方面具有官股身分，另一方面因專注在CDMO（委託開發與生產）業務，對於代工生產頗具經驗，雙方初期都展現很高的合作興趣。

不過AZ藥廠代表向台灣開出的條件，是在台設生產線須為年產3億劑疫苗、以及3000萬劑採購額度。這個要求一開出，台康生技認為，該公司汐止的廠區最多只能開出年產1.2億劑的產線，若要滿足年3億劑的產能，很難在2021年達陣；另外衛福部也要求，若AZ疫苗要在台順利量產，必須優先供應台灣。

台灣與AZ藥廠針對代工產能的規模大小持續討論了一個月，雙方未達成共識，但是站在牛津／AZ團隊立場來看，在台量產的AZ疫苗，本來就會照顧到台灣的需求，至於更多的疫苗產量，需由AZ藥廠主導分配到亞洲鄰近國家。