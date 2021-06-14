蔡英文指泰國耽擱疫苗運台 泰否認：從未阻擋出口

蔡英文總統日前表示，供應台灣的AZ疫苗，因生產地泰國疫情嚴重，泰方優先把疫苗留在國內。(本報資料照片)

蔡英文總統日前表示，供應台灣 的AZ疫苗 藥廠，主要在泰國 生產，但是泰國疫情嚴重，優先把疫苗留在國內。有外媒報導，泰國總理府副發言人黛蘇麗在推特否認，指「泰國沒有阻擋AZ疫苗出口，這和廠商管理有關。」台外交部昨澄清，蔡總統從未表示泰國「阻擋」疫苗出口。

總統府提供蔡英文在11日的受訪內容，蔡說，現在遇到的問題是6月應該到的貨不足，供應台灣的AZ疫苗主要在泰國生產，現在泰國疫情較嚴重，所以他們就優先把疫苗給泰國使用。蔡英文並未指明「他們」是誰。

但據路透報導，黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）昨在推特上推文稱，「泰國並沒有阻止AZ疫苗出口。」她宣稱這件事得問製造商，她也未具體說明，她所指的是AZ公司，或是泰國製造商「暹羅生物科學集團」( Siam Bioscience）。由於周日的緣故，路透無法聯繫到泰國衛生部，兩家公司也拒絕就出口延遲的原因發表評論。

對此，台灣外交部表示，AZ疫苗泰國廠首批生產的180萬劑疫苗將優先投入泰國人民接種的訊息，在國內外媒體已多所報導。台灣政府期待各主要疫苗廠與生產線都能順利運作，讓疫苗能夠如期供應配送給全球需要的國家及人民。

外交部表示，目前全球各國疫情仍相當嚴峻，台灣與東南亞地區許多國家都面臨疫苗迫切需求的挑戰。疫情無國界，外交部期盼在疫情最嚴峻的時刻，與各國攜手扶持合作，共度難關，照護各國國民的健康與安全。

AZ在東南亞的疫苗生產，就是委託暹羅生物，他們是首次生產疫苗，數量為2億劑。

泰國和台灣先前幾個月都成功控制住疫情，但近幾周雙雙出現確診病例大增。另外，菲律賓本月也表示，由於生產延遲，預計泰國製造的AZ疫苗會延遲上市，而馬來西亞同樣預計疫苗派送會出現延誤。