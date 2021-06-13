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台護理人員不堪壓力輕生 公會籲讓醫護同住家人打疫苗

記者李樹人／台北報導
台灣發生護理人員輕生的不幸事件，護理師護士公會全國聯合會深感不捨與痛心，呼籲護理夥伴務必珍惜自己，強烈建議醫事人員同住家人優先接種疫苗。(本報資料照片)
台灣發生護理人員輕生的不幸事件，護理師護士公會全國聯合會深感不捨與痛心，呼籲護理夥伴務必珍惜自己，強烈建議醫事人員同住家人優先接種疫苗。(本報資料照片)

昨天晚間新北市發生護理人員輕生的不幸事件，一名康復之家負責人兼護理師，疑似因疫情爆發，擔心給家人帶來病毒，造成沉重的心理壓力而走上絕路。護理師護士公會全國聯合會對此事深感不捨與痛心，呼籲護理夥伴務必珍惜自己，強烈建議醫事人員同住家人優先接種疫苗

護理師護士公會全國聯合會指出，疫情期間，護理人員不僅要對抗病毒，還要安撫病人與家屬的情緒，更要擔心把病毒帶給家人，許多醫護人員在工作結束後不敢回家與家人團聚，獨自居住在宿舍或防疫旅館，但是仍有許多醫護人員的家庭，亟需他們照顧，不得不冒著傳染風險返家同住，造成身心極大的煎熬。今年三月，部立桃園醫院護理人員染疫，連帶7位家人確診，甚至一人死亡，即是最令人悲痛的例子。

目前各國捐贈的疫苗陸續抵達台灣，各行各業都在努力爭取施打，但是具有高風險的第一類醫護同仁家屬卻沒有被保護。護理師護士公會全國聯合會強烈建議，請中央流行疫情指揮中心能體恤醫護人員的困境，協助儘早為醫事人員之同住家人施打疫苗，讓醫護人員無後顧之憂，全心投入防疫工作。

本土疫情爆發的同時，種種的壓力重重的壓在前線防疫護理人員身上，已然不堪負荷，造成情緒潰堤。護理師護士公會全國聯合會重申，各機構一定要提供最充分的資源及防護措施，善盡心理層面的關懷、保護同仁的身心健康，也請社會大眾確實做好防疫工作，善待醫護同仁，切勿作無理的要求；也請護理人員珍惜自己，相互支持。

護理師護士公會全國聯合會也提供面對疫情的求助資源：

●衛福部心理及口腔健康司：疫情心理諮詢專線：1925（依舊愛我）安心專線

●各縣市心理衛生中心：https://topics.mohw.gov.tw/SS/cp-4621-49581-204.html

疫情 防疫 疫苗

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