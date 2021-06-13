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美贈台疫苗 柯建銘：眾議員金映玉及僑界協力爭取

中央社／台北13日電
民進黨立法院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）
民進黨立法院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，他曾與美國眾議員金映玉（Young Kim）進行視訊會議，並致函表達台灣亟需疫苗，而僑界也發動寫信給各州參議員、眾議員。身為台灣的國會議員，應該為疫情做更多努力，共同來幫助台灣穩定疫情。

美國聯邦參議院譚美（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）3名參議員日前訪台並宣布，美國將捐贈台灣75萬劑疫苗作為援助。

柯建銘今天凌晨在臉書發文表示，美國眾議員金映玉在10日接受媒體訪問時表示，拜登政府將提供疫苗給美國的盟友，應包括台灣，同時金映玉也接到一封來自柯建銘的信函，台灣需要更多疫苗的請求。

柯建銘指出，金映玉在訪問中也提到，美國國務卿布林肯（Antony Blinken），曾提到需要美國幫助的國家名單，如南韓與印度，金映玉則表示，她特別要求這份名單必須包括台灣。

柯建銘指出，5月1日，他首度與金映玉進行視訊會議。會議中，金映玉表達自己對於台灣的支持與熱愛，同時，她也希望在未來能夠有機會訪問台灣。

柯建銘表示，5月30日，前僑務委員林清吉（Harry C Lin. CPA）及仙妮蕾德（Sunrider）創辦人陳德福致電表達僑界的聲音，希望能為台灣做些事，是否能委由他代表台灣國會，致函金映玉表達台灣對於疫苗需求孔急的狀況，並請求金映玉寫信給其他眾議員，以及總統拜登與國務卿布林肯，共同為幫助台灣取得疫苗而努力。同時僑界也發動寫信給各州參議員、眾議員，表達一致看法。

柯建銘表示，6月3日，他收到金映玉的回信，信中提及過去一年台灣指引了一條對抗新冠肺炎（COVID-19）的道路，並且感謝台灣贈送大批個人防護裝備給美國，而現在，由於美國50%成人皆已打完疫苗，加上後續的疫苗陸續到貨，金映玉認為，台灣應被放在美國提供疫苗的優先名單之列，並提供足夠疫苗。

柯建銘指出，金映玉也提及，她已經與駐美代表蕭美琴碰面討論台灣獲得疫苗之事，也再三強調，會持續對外發聲，讓更多人聽見台灣需要被幫助的聲音。

柯建銘表示，他認為，身為台灣的國會議員，應該為疫情做更多努力，共同幫助台灣穩定疫情。而非只是在總統府前面敲鑼打鼓鳴喇叭、抹黑、攻擊、唱衰，唯恐天下不亂，如何同島一命、同島一心。

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