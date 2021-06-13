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台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

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試劑難買 企業快篩處處卡關

記者陳雨鑫／台北13日電
環鴻科技與環隆電氣針對廠內全部502位移工，進行南投縣內首次企業快篩。(圖：環鴻科技提供)
環鴻科技與環隆電氣針對廠內全部502位移工，進行南投縣內首次企業快篩。(圖：環鴻科技提供)

苗栗京元電子爆發大規模群聚後，企業尋求自救，中央流行疫情指揮中心提出企業快篩原則，但對企業來說仍舊困難重重，光是篩檢試劑都難以取得，且企業要特別騰出空間安置快篩陽性，讓不少企業「想篩卻卡關」。指揮中心則表示，企業快篩媒合已交由經濟部協助，盼能盡最大能力協助企業。

只是企業雖有意快篩，實際上卻是到處碰壁，一位不具名企業主管指出，自指揮中心提出企業快篩原則後，立即採購快篩試劑，但到處碰壁，還有業者規定要購買「超大量」的試劑，最後是透過友人自國外進口快篩試劑才買到貨，光是試劑至少就花台幣20多萬；另一企業指出，快篩試劑採購並沒問題，但沒有安置陽性員工空間。

「對於企業而言，只要有一位確診就可能影響營運。」前疾管局局長蘇益仁認為，所有台灣重要企業，如台積電、IT產業都應該設置企業快篩，畢竟疫情會影響公司營運，他表示，企業目前沒辦法都設置快篩，恐怕與中央只給了原則，後續都交由企業自行去處理有關。

蘇益仁表示，企業快篩指引應盡速公布，地方政府及衛生單位，最好能快速協助企業與醫院媒合，盡早建立起企業快篩，既然企業有心要自費執行，就應該給予最大的支持。

對居家快篩，蘇益仁則認為，開放後需要好好向民眾說明，位於熱區篩檢才有意義，否則在非熱區，如幾乎沒案例的縣市，居家篩檢也只會篩出更多偽陽性，非熱區縣市衛生單位可嘗試先做百人或千人篩檢，再決定建不建議轄內民眾做居家快篩；屬熱區的雙北，他強烈建議家戶都要篩，他相信雙北傳播鏈已非常深入社區，應達到「普篩」等級，才能及早阻斷傳播鏈。

食藥署日前已核准三款居家快篩試劑可專案進口，最快本周業者就有機會可鋪貨至台灣。食藥署醫粧組簡任技正林欣慧表示，目前居家快篩指引還在研議中，但會在居家快篩試劑抵台前，訂定居家快篩指引並對外公布，提供民眾依循。

篩檢 台灣 疫情

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