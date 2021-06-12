三級警戒將滿月 台新冠致死率達3.2％ 累計411死

端午連假首日，高速公路各匝道入口實施高強度匝道儀控管制。高雄市中正交流道入口擠滿準備北上車輛，警方到場指揮，疏導車流。記者劉學聖／攝影

台灣 雙北提高新冠肺炎疫情 警戒至三級即將滿月，確診病例破萬，昨天新增26例死亡，其中有六人從確診到死亡不超過五天，有七人死後才確診。全台灣染疫致死率已達3.2%，高於新加坡、日本及美國 等，專家認為，患者年高、通報及醫療體系不足，導致患者未及時接受適當醫療，恐怕是我致死率高升的主因。

昨天公布的死亡案例中，包括北投猝死一家三口，分別是案11697、11698與11699。案11207是在電視台洗手間身亡的攝影師，還有102歲的人瑞為案11621，咳嗽四天後過世，是目前最高齡的死亡案例，他們都是家人和朋友的摯愛，如今化為一個個死亡案號。

莊人祥研判 高齡是主因

國人染疫死亡率為何如此高？指揮中心發言人莊人祥表示，目前死亡案例中，80歲以上占31%，70至79歲占30%，60到69歲約38%，研判高齡、有糖尿病或高血壓等慢性病，是致死率較高主因。

致死率3.2% 再創新高 製表／醫藥組

過去一年沒準備 很可惜

但前疾管局長蘇益仁認為，死亡病例與是否及時找出患者並通報、醫療體系能否及時接住患者有關，世界各國在染疫初期，死亡率都較高，例如義大利和武漢，待疫情控制與醫療體系量能穩定後，死亡率便會下降。台灣致死率高是因為目前處於疫情初期，但過去一年未習得他國經驗，也沒有及時準備，非常可惜。

台大兒童醫院院長黃立民認為，染疫死亡率高是因為病人突然大量增加，民眾對於新冠疾病認知欠缺，其次是醫療體系人手不足、抗疫經驗少，導致醫療量能緊繃；60歲以上患者比率高，高齡者容易演變為重症，甚至死亡，都是死亡率高的原因。

醫療量能若到位 可下降

除了通報體系與醫療量能，正確的藥物使用也非常重要。蘇益仁指出，美國去年疫情嚴重，但致死率並不高，主要是美國的治療極有節奏，患者得到適當的治療與藥物，指揮中心日前宣布引進單株抗體等藥物，也有助於輕、中症患者治療。蘇益仁和黃立民皆認為，隨著醫療體系量能到位，國內致死率有機會下降。

指揮中心昨公布國內新增本土案例250例，境外移入一例。雙北第三級警戒將滿月，是否疫情已經可控？指揮官陳時中說，疫情沒有很大變化，也沒有突發惡化，只能說先穩住，穩住後再把應該做的事情一步步做好，雖然現在Rt值較低，但沒有鬆懈本錢；呼籲大家端午假期留在家裡，避免外出聚會。

陳時中表示，病毒頑強，根據這一波疫情發現，沒有長期接觸就可能染疫，家戶內也容易傳染。目前希望從前端找出病人，各地設了許多篩檢站，並著手在基層醫療機構、企業快篩，家戶用快篩劑已有幾家申請進口，很快將准許進口，期盡速找出病人，避免親屬、社區接觸感染。

目前12746例確診，分別為1154例境外移入，11539例本土病例，36例敦睦艦隊，2例航空器感染，1例不明及14例調查中，確診個案中411例死亡。