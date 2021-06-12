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台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

黑白集／中研院士拒絕背書的疫苗 貴得好不真實

黑白集
高端疫苗宣布解盲成功，但爭議不斷。（記者蘇健忠／攝影）
高端疫苗宣布解盲成功，但爭議不斷。（記者蘇健忠／攝影）

一如預期，蔡政府力捧的高端疫苗宣布解盲成功，未因中研院士拒絕背書而改變劇本原來的書寫，股價也繼續漲停，真是可喜可賀。根據民調，目前僅有七趴的民眾願意施打這支疫苗，但在政府的大內宣洗腦下，有些人也許會改變心意。

儘管為此大呼「台灣之光」的人很多，但提醒不要「自嗨」的專家也不少。畢竟，高端疫苗沒有做三期試驗，就無法證明對抗不同病毒的有效性，也無法取得國際認證。連陳時中都承認，這是全球目前唯一未經三期試驗即取得「有效授權」的疫苗；如此「台灣之光」，是我們自封的。

但無論是否「台灣之光」，這支疫苗的價格，卻貴得好不真實。政府的採購單價每劑高達台幣881元，這個價格比BNT／輝瑞疫苗高出五成，約是AZ疫苗的八倍，約略是莫德納的價格。一個省略三期臨床試驗的疫苗，開發成本應該低得多，且又無法獲得國際認證，卻是全球最高價。這樣的疫苗，到底是貴在哪裡？

是技術非凡嗎？似乎不然。和高端同屬「蛋白疫苗」的美國諾瓦瓦克斯疫苗每劑不過16美元，約台幣400多元，高端卻貴了兩倍。唯一的解釋是，這個超高價是為了支付美國國衛院的技術授權，以示報恩。從外交「保護費」的觀點，這點代價恐怕也只是剛好而已，豈容嫌貴？

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