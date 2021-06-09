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台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

台染疫致死率2.8%創新高 逾9成60歲以上

台灣新聞組／台北9日電

台灣疫情累計308死，本波疫情已有296人死亡，且致死率創新高，達2.8%，超過全球致死率2.1%。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，逾九成死者60歲以上，八成三合併多重慢性病，加上疫情來得急，重症照護壓力大增，進而提高致死率。為提升重症照護品質，健保署今將與台灣胸腔暨重症加護醫學會開會，考慮將高流量氧療儀、俯臥擺位納入給付，以期降低死亡率。

張上淳表示，這波高致死率與患者高齡、多重慢性潛伏疾病有關，又以高血壓、糖尿病、心血管等疾病最為常見。部分家屬以為家人死因為太晚使用抗病毒藥物「瑞德西韋」，應該是醫病溝通不夠清楚，醫療院所可自行審查、自行取用，無須事前申請，但並非每個患者都適用此藥物。

指揮中心統計，從今年4月20日後，台灣確診個案已經超過萬人，依世界衛生組織（WHO）嚴重度分類，1821人為重症患者（嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群），比率為17.5%；3766名個案年齡大於60歲，其中1259人重症，比率達33.4%。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，經鼻高流量濕化氧療儀、俯臥式擺位都是呼吸窘迫患者急需的治療，臨床顯示，可有效減少使用呼吸器、縮短住院天數、減少死亡，可惜健保並未給付，以致部分醫院不見得會用於治療重症患者。

健保署署長李伯璋表示，只要是防疫所需，健保一定會積極解決，況且國際經驗及實證顯示，此兩項治療具有高效益，今天將與醫學會研議此案，傾向納入給付。

在醫療量能方面，指揮官陳時中表示，近300名輕症患者陸續解除隔離，目前總住院人數降到2453人，有效減輕醫療壓力。此外，近期重症增幅減緩，每天增加重症人數從二、三十人減至個位數。

台灣 健保 疫情

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