「越快越好！」侯友宜喊話中央：新北一支疫苗也沒了

疫情 嚴峻，蔡英文總統上周六致電新北市長侯友宜 和竹竹苗三縣市首長，關心地方疫情，表達中央將全力支援。侯友宜昨說，他在電話向總統報告板橋、中和等重疫情災區關鍵原因在於萬華延伸，希望疫苗 盡速進來，中央要對雙北做好戰略部署，才能有效控制疫情。侯也隔空喊話，新北市疫苗「一支也沒有了」，拜託疫苗趕快給新北市。

全台缺疫苗，在最新疫苗接種順序尚未出爐前，台北市、新北市、台南市陸續表態要自主調整疫苗施打順序。疫情指揮中心指揮官陳時中昨在立法院答詢時強勢表示，「中央說了算，若不按照中央規畫的順序施打，將減配疫苗」；副指揮官陳宗彥也說，中央訂出的疫苗施打順序，都是經過專家會議討論，根據疫情狀況調整，各縣市政府一定要依照中央公布的類別順序施打。

媒體昨詢問，新北市還剩下多少疫苗沒打完？侯友宜昨說，新北市打疫苗速度最快，「一支也沒有了」，長照機構、育幼同仁都沒有疫苗，防疫同仁也僅施打七成五，所以才一直拜託疫苗趕快給新北市施打，越快越好。目前中央預計8月底進來1000萬劑疫苗，現在國內的疫苗數量還是不夠，以這樣的速度來看，恐怕要明年元月才能達到群體免疫。

至於蔡總統公開呼籲縣市長配合中央政策，落實傳統市場分流，被解讀談話是針對新北市。侯友宜昨說，新北市所有市場地形、地貌都不同，有的用身分證分流、有的攤商自主輪流休息，有的攤商不讓汽機車進入，大家因地制宜，有效控管最重要。

總統府發言人張惇涵昨說，蔡總統每天密集向國際友人溝通，緊盯外購的2000萬劑疫苗如期如質到貨；台灣疫情仍然緊張，上周六蔡總統陸續和新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科及苗栗縣長徐耀昌通電話，當天傍晚也打一通電話給侯友宜，表達「如果新北市有需要之處，中央一定會全力支援」。

行政院長蘇貞昌表示，全台受疫情衝擊，新北市是特別熱點，如果需要中央幫忙，就會全力幫忙，蔡總統、陳時中都曾致電侯友宜，新北市土地廣，人口多，疫情指揮中心都有指引，希望落實防疫，各方面盡量顧好。