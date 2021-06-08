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出國打疫苗自救？蘇揆：國人要考慮移動風險與回國管制

記者周志豪／台北報導
台行政院長蘇貞昌（左）在立法院答詢，右為衛福部長陳時中。記者曾學仁／攝影
台行政院長蘇貞昌（左）在立法院答詢，右為衛福部長陳時中。記者曾學仁／攝影

台灣本土疫情大爆發，疫苗嚴重不足，不少民眾至美國打疫苗自救。行政院長蘇貞昌下午在立院答覆國民黨立委曾銘宗質詢時表示，出國是否是為了打疫苗，「我沒辦法判斷」，但現在出國人數比較多，移動的風險與回國管制，國人都要考慮。

蘇貞昌說，台灣當時防疫很好時，大家打疫苗意願很低，現在台灣發生這樣情況，美國疫苗充足。

衛福部長陳時中則表示，大家都有各自選擇，但回來仍然是要檢疫14天，到美國等國外有移動的風險，請大家出國要小心。

民進黨立委邱志偉詢問，若有國外已打完兩劑國際認證疫苗，持疫苗護照要入境，來台灣還是要隔離或檢疫措施？陳時中說，還是希望做抗體檢驗，制度發展都會一步步，一開始都會以我們自己的檢驗，會比較放心。

陳時中表示，疫苗護照、施打證明除非發展出一套完整國際認證標準，否則擔心變造、偽造的相對會多；如果是商務考量，完整打完兩劑合格疫苗1個月後，檢驗有抗體，會放鬆管制，但因台灣現在疫情嚴峻，目前對這方面政策思考比較少。

至於台灣疫苗施打進度，陳時中說，還是努力10月底能讓全國六成民眾打完第一劑，但第二劑時間就很難掌握；陳也坦言，10月底的六成第一劑覆蓋率目標是依據可能目標量能估算，不敢保證，而算法第二劑會很複雜。

陳時中表示，疫苗施打兩劑效果比較好，但有些國家也採打一劑計畫，達到一個群體免疫，讓比較多人有一定防護力，也是一個策略。

至於疫苗到貨速度，陳時中說，以6月底再到貨200萬劑為目標。陳表示，政府已採購1000萬劑AZ疫苗，但交貨雖有預定時程，但沒保證交貨，日期沒有強制性，一直在延遲，當初說要簽訂日期就沒有買賣，英國會走向訴訟也是因為這樣。

而中央流行疫情指揮中心公布的施打疫苗優先順序中第7類「維持社會運作之必要人員」遭質疑有弊。陳時中解釋，基本上就是諸如供應水電等，在防疫期間維持社會基本運作所需要工作人員，水電與交通才不會有缺乏。

曾銘宗追問，會不會遍及各維持社會運作必要單位的高層也被列入疫苗優先施打順位。陳時中說，基本上到高階的可能性低，中階有些主管要負責調度運作的，這些也是有必要，但範圍由相關單位盤點，一層層來做。

疫苗 陳時中 台灣

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