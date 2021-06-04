親人都隔離 染疫過世無人送最後一程

台中首例確診死亡個案為78歲李姓筍農，他是北屯染疫家族首例確診者72歲婦人的丈夫；老農臨終前三天，染疫妻被全副武裝護理人員以輪椅推到負壓病房內探視，前晚臨終，婦人傷心說：「不要見了，怕看了更難過！」丈夫過世後，婦人目前血氧降低，也陷入危險中。

老農因染疫過世，按規定必須在24小時內火化遺體，但老農三個兒子、三個媳婦都在隔離中，無法瞻仰遺容，也無人可送老農「人生最後一程」。台中市民政局長吳世瑋昨沉痛說：「真的是人間悲劇！」昨由市府協助代為火化，並由嫁到苗栗的女兒先辦後事，把老農骨灰奉厝到潭子靈骨塔。

一名在北部醫院工作的陳姓護理師日前也於臉書 上分享，自己入行七年，看了許多死亡，這次特別有感觸。她說，一位91歲爺爺確診逝世，生前十分自責自己可能是因去萬華龍山寺拜拜確診，直說「自己是壞人，是自己害全家被隔離，當初不應該亂跑」。

因規定確診者病逝，遺體要24小時內火化，被隔離的兒子只能視訊看父親最後一面說：「爸，好好跟菩薩走，家裡我會顧好，我會把你跟媽媽放在一起」。

有家屬抱怨無法見到確診死亡者最後一面，遺體就被火化，指揮中心日前稱沒規定要火化，家屬可選擇火化或深埋，該說法卻讓全台殯葬業者炸鍋。多家業者回應，根據各地縣市政府殯葬處來的公文或指引，都要求24小時內火化，指揮中心說可選擇深埋，「已火化的家屬聽到有多難過」；有業者甚至揚言，若遇到家屬有意見，乾脆把遺體運到指揮中心問到底要火化還是深埋。

指揮中心發言人莊人祥說，該防治措施去年對第五類法定傳染病即規定「火化或報請地方主管機關核准後深埋」；為了公共衛生安全，希望盡速火化或深埋。疾管署提供的問答中也有補充，若有特殊原因未能火化，應報請地方主管機關核准後深埋。