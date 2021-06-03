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幕後／賴清德探日本助台疫苗 安倍系統速回「可以」

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幕後／賴清德探日本助台AZ疫苗 安倍系統速回「可以」

記者丘采薇／台北報導
中華民國副總統賴清德(中)藉由安倍系統人脈，詢問日方可否提供AZ疫苗。(本報系資料照片)
中華民國副總統賴清德(中)藉由安倍系統人脈，詢問日方可否提供AZ疫苗。(本報系資料照片)

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，日本拍板贈台124萬劑AZ疫苗，預計明天送往桃園機場。據悉，由於台灣本土疫情突然爆發，又面臨國際採購疫苗供貨不及，蔡英文總統與執政團隊一直研擬各種解方。

一直與日本政界關係友好的副總統賴清德提議，日本尚有3000萬劑已經購買但沒有施打的AZ疫苗，或許可以尋求日本支援。蔡英文因此請賴清德、國安會及台日關係協會會長邱義仁探尋所有可能性，終於促成「及時雨」。

據悉，賴清德與日本首相安倍晉三及其胞弟岸信夫情誼深厚，他因此透過自己長年有默契的管道詢問安倍系統，是否有可能以日本目前尚未開放公費施打的AZ疫苗援助台灣，安倍系統非常快速回覆：「可以。」隨後邱義仁及駐日代表謝長廷也全力幫忙，促成在最短時間內將疫苗送至台灣。

此消息一開始由民進黨立委郭國文在臉書透露，日媒可能會披露日本將送台灣疫苗的消息。郭國文說，謝長廷在東京第一線負責運輸等實務事宜，尤其許多環節涉及法律實務，需要有律師背景的謝長廷調理排解。

知情人士指出，台灣方面向日本提出需求之後，日方開始研擬贈送數量，一開始有國會議員提出100萬劑，被認為太少，另有日本議員提出送台灣1000萬劑，最後有待日本政府拍板才能確定。

日本 台灣 疫苗

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